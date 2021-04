IO Interactive: Erhielt nach der Trennung von Square Enix „attraktive Übernahmeangebote“

IO Interactive trennte sich im Jahr 2017 von Square Enix.

Durch die Übernahme des britischen Publishers Eidos im Jahr 2009 sicherte sich Square Enix unter anderem die „Hitman“-Macher von IO Interactive.

Nach mehr oder weniger erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit entschlossen sich die Unternehmen im Mai 2017 dazu, getrennte Wege zu gehen. Im Gespräch mit IGN blickte Hakan Abrak, der CEO von IO Interactive Entertainment, noch einmal auf diese Zeit zurück und bestätigte, dass sein Unternehmen nach der Trennung von Square Enix „attraktive Übernahmeangebote“ erhielt.

Trotz allem entschloss sich IO Interactive bewusst dazu, zukünftig unabhängig zu agieren – ungeachtet der Tatsache, dass das Studio zwischenzeitlich nur noch über finanzielle Reserven für drei Monate verfügte.

IO Interactive stand kurz vor dem Aus

„Es gab also Zeiten, in denen es eng war. In einigen Szenarien hätten wir gerne einen Investor gefunden oder wir hätten uns damit abfinden müssen“, so Abrak zum möglichen Aus von IO Interactive. „Aber für die Vision, die wir hatten, mussten wir mit dem Management Buyout ein Risiko eingehen. Die Vision, die wir für Hitman 2016 hatten, war, dass wir eine Plattform aufgebaut haben, auf der es nicht nur um die Verkaufsleistung in den ersten drei oder sechs Monaten ging, sondern auch um einen Marathon.“

Er führte aus: „Wir, das Team und das Management, waren der Meinung, dass dies Auswirkungen haben würde, und wir waren weiterhin belastbar. Einige der Angebote waren wirklich sehr, sehr attraktiv, und es wäre in vielerlei Hinsicht einfach gewesen, aber ich denke, zu diesem Zeitpunkt waren wir der Meinung, dass wir dieses alte IO wirklich verlassen müssen, um dies [Hitman] selbst zu tun.“

„Und Sie wissen, es hat nicht nur funktioniert, es hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Also erlebten wir einen weiteren Tag und noch einen weiteren Tag und ein weiteres Jahr […] was absolut erstaunlich ist,“ heißt es abschließend.

Aktuell arbeitet IO Interactive neben frischen Inhalten für „Hitman 3“ an einem Titel auf Basis der „007“-Marke, der eine komplett neue Geschichte rund um den ikonischen Geheimagenten James Bond erzählen wird.

