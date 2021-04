King of Seas: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum Piraten-RPG

"King of Seas" erscheint im Mai 2021.

In Zusammenarbeit mit dem Publisher Team17 arbeiten die Entwickler von 3DClouds derzeit an der Fertigstellung des etwas anderen Rollenspiels „King of Seas“.

Im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung spendierten die beiden Studios dem Piraten-Abenteuer nach der Verschiebung einen neuen Releasetermin und gaben bekannt, dass dieses ab dem 25. Mai 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 sowie Nintendos Switch erhältlich sein wird. Passend zur Enthüllung des Releasetermins wurde zudem ein neuer Trailer zu „King of Seas“ zur Verfügung gestellt, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Abenteuer in einer tödlichen Piratenwelt

Offiziellen Angaben zufolge verschlägt es euch in „King of Seas“ in eine tödliche und prozedural generierte Piratenwelt. Ihr versucht das zurückzuerlangen, was euch genommen wurde, und erkundet eine Welt voller Schlachten, vergessenen Inseln und Schätzen. Laut Entwicklerangaben reagiert die Welt auf eure Taten und passt den Schwierigkeitsgrad dynamisch an, um euch stets mit passenden Herausforderungen zu konfrontieren.

Zum Thema: King of Seas: Release-Termin verschoben und neuer Publisher

„Atmosphärische Effekte beeinflussen das Gameplay. Segele während eines Sturms auf eigene Gefahr, entkomme den Feinden und denke immer daran, die Windrichtung aufmerksam zu beobachten, um während der Schlachten die Kontrolle zu behalten. Die Strategie beginnt hier“, so die Entwickler.

Zu den weiteren tragenden Säulen der Spielmechanik gehören die Schatzsuche, der Handel und die Seeschlachten.

