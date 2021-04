Youtubers Life 2: Nachfolger zur Influencer-Simulation angekündigt – Trailer & Details

Wie Raiser Games und U-Play Online bekannt gaben, wird derzeit an "Youtubers Life 2" gearbeitet. Der Nachfolger der Influencer-Simulation wird genau wie sein Vorgänger auch für die Konsolen erscheinen.

"Youtubers Life 2" erscheint 2021.

In Zusammenarbeit mit Raiser Games kündigten die Entwickler von U-Play Online die laufenden Arbeiten an „Youtubers Life 2“ an.

Der Nachfolger zur Influencer-Simulation erscheint in diesem Jahr für die Konsolen sowie den PC und wird sich spielerisch am ersten „Youtubers Life“ orientieren. So steht ihr ein weiteres Mal vor der Aufgabe, euch das passende Equipment zuzulegen und möglichst erfolgreiche Videos zu produzieren. Dabei setzt ihr auf die Zusammenarbeit mit bekannten Partnern oder exklusive Inhalte, um Zugang zu VIP-Events und mehr zu erhalten.

Neue Features werten den Nachfolger auf

Um neue Freunde und Seelenverwandte zu finden, steht in „Youtubers Life 2“ natürlich auch die Community-Arbeit auf dem Plan. Zu den neuen Features, mit denen der Nachfolger punkten soll, gehören neue Social-Media-Kanäle, Orte, Inhalte, anpassbare Optionen, Funktionen und Quests. Somit kann vor Beginn der eigenen Influencer-Karriere ausgewählt werden, worauf der eigene Fokus gelegt wird: Videospiele, improvisierte Streams oder doch professionelle Reviews?

Im weiteren Verlauf eurer Karriere sammelt ihr Karten, um euch die besten Inhalte zu sichern, und wählt die passenden Reaktionen aus. Anschließend ladet ihr eure Videos hoch, um Zuschauer zu gewinnen und Geld zu verdienen. Mit dem verdienten Geld können anschließend der eigene Charakter und dessen Wohnung auf Vordermann gebracht und individuell gestaltet werden.

Anbei der erste Trailer zu „Youtubers Life 2“.

