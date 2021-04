MLB The Show 21: Letztes Feature-Video stellt den Diamond Dynasty-Modus vor

Sony Interactive Entertainment und die San Diego Studios haben ein letztes Feature-Video zu der Baseballsimulation „MLB The Show 21“ veröffentlicht. Mit diesem legt man noch einmal den Fokus auf den Diamond Dynasty-Modus, in dem die Spieler Karten sammeln und ein eigenes Team aufbauen. In diesem Jahr haben die Entwickler einmal mehr einige Neuerungen ins Spiel gebracht.

Karten, Karten und noch mehr Karten

Unter anderem werden die Entwickler regelmäßige Updates vornehmen, um die Leistungen der realen MLB-Saison im Spiel darzustellen. Somit sollten die Spielerwerte stets dynamisch angepasst werden, wobei man einmal mehr eine Vielzahl an unterschiedlichen Kartentypen zur Auswahl haben wird, um sein Team zusammenzustellen.

Des Weiteren sind bekannte Modi wie Conquest, Battle Royale und auch Moments wieder mit von der Partie, damit sich die Spieler die verschiedenen Karten verdienen können. Alle Fortschritte, die man macht, können auch auf andere Plattformen übertragen werden. Somit muss man nicht neu beginnen, wenn man von der PlayStation auf die Xbox wechseln sollte.

Weitere Feature-Videos

„MLB The Show 21“ erscheint am 20. April 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die Xbox One. Wer sich die Jackie Robinson Edition gekauft hat, hat bereits den Early Access erhalten und kann das Sportspiel in aller Ruhe spielen.

