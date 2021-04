Six Days in Fallujah: Titel war wohl zwischenzeitlich bei Sony Santa Monica in Arbeit

Der bereits vor über zehn Jahren angekündigte Shooter "Six Days in Fallujah" kann bereits auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Zwischenzeitlich scheint sich der Titel sogar bei den "God of War"-Machern von Sony Santa Monica in Entwicklung befunden zu haben.

Der kontrovers diskutierte Shooter "Six Days in Fallujah" soll nun doch noch erscheinen.

Ursprünglich kündigte Konami bereits 2009 den Shooter „Six Days in Fallujah“ an, ließ das Projekt aufgrund anhaltender Kontroversen jedoch letztendlich wieder fallen. Mittlerweile wurde der Titel von einem neuen Team übernommen und soll tatsächlich noch das Licht der Welt erblicken. Laut „God of War“-Schöpfer David Jaffe hätte alles jedoch auch ganz anders kommen können, denn wie er in seinem Podcast verriet, soll Sony Santa Monica kurzzeitig an dem Projekt gearbeitet haben.

Six Days in Fallujah: Unternehmen haben Entwicklung immer wieder unterbrochen

Mit seinem Gast, „Days Gone“-Director John Garvin, sprach Jaffe nicht nur über dessen Zombie-Open-World-Game, sondern auch über den seit Jahren kontrovers diskutierten Shooter. Der Gastgeber fragte Garvin, ob dieser wüsste, dass sich „Six Days in Fallujah“ bei Sony Santa Monica „für eine Weile“ in Entwicklung befunden habe. Garvin bejahte dies und sagte, er würde sich noch daran erinnern, wie das Projekt grünes Licht bekommen habe.

Anschließend ging Jaffe etwas näher ins Detail und sagte, immer dann, „wenn das Spiel anfing, wirklich etwas zu werden, dass sie wollten, dass es ein echter Blick auf den Krieg ist“ hätten die verantwortlichen Unternehmen die Entwicklung wieder verlangsamt. Die Firmen hätten zur Richtung, in die sich der Shooter bewegte, im übertragenen Sinne lediglich gesagt „Ja, danke, aber nein danke“.

Aufgrund dieser Ereignisse würden sowohl Jaffe als auch Garvin gespannt auf die Entwicklung des neuen „Six Days in Fallujah“ blicken. Der „God of War“-Schöpfer wisse beispielsweise nicht, was das Spiel letztendlich, auch hinsichtlich seiner Zielsetzung, sein werde. Garvin teilt die Zweifel seines Kollegen und stimmt diesem dabei zu, dass dies „eine schwierige Frage“ sei. Daraufhin fügt er hinzu, gegenwärtig würden sich alle Beteiligten in einem Klima befinden, in dem man „buchstäblich auf Landminen“ treten würde.

Zum Thema: Six Days in Fallujah: Untrennbar mit der Politik verbunden

„Six Days in Fallujah“ basiert auf der realen Schlacht um die irakische Stadt Falludscha im Jahr 2004. Ausgehend von einem Bericht der L.A. Times kamen damals 38 US-Soldaten und 1200 gegnerische Einheiten ums Leben. Die gegenwärtigen Entwickler des Titels verfolgen den Anspruch, den authentischsten Militär-Shooter der heutigen Zeit zu entwickeln und die militärischen sowie zivilen Geschichten mit dem Level an Integrität zu erzählen, das sie verdient haben. Einen offiziellen Veröffentlichungstermin hat der Titel gegenwärtig noch nicht.

Hättet ihr gerne ein „Six Days in Fallujah“-Game von Sony Santa Monica gespielt?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Six Days in Fallujah