Resident Evil ReVerse: Dritter Beta-Test startet morgen früh

"Resident Evil Re:Verse" erscheint Anfang Mai 2021.

Mit „Resident Evil Re:Verse“ erscheint Kürze ein neuer Multiplayer-Shooter auf Basis der beliebten Horror-Serie aus dem Hause Capcom.

Wie der japanische Publisher bekannt gab, wird es vor dem Release von „Resident Evil Re:Verse“ eine dritte Beta-Phase geben. Diese wird auf dem PC, der Xbox One sowie der PlayStation 4 stattfinden und ist natürlich auch mit den neuen Konsolen Xbox Series X/S beziehungsweise PlayStation 5 kompatibel. Los geht es am morgigen Mittwoch, den 21. April 2021 um 8 Uhr unserer Zeit. 24 Stunden später ist allerdings schon wieder Schluss.

Zu beachten ist, dass für den dritten Beta-Test keine neuen Spieler zugelassen werden. Stattdessen dürfen lediglich Nutzer teilnehmen, die bereits im Rahmen der ersten Phase mit von der Partie waren und den für die Beta benötigten Klienten heruntergeladen haben. Solltet ihr diesen wieder gelöscht haben, ist ein erneuter Download problemlos möglich, sofern ihr den gleichen Account nutzt, mit dem ihr die erste Beta gespielt habt.

„Resident Evil Re:Verse“ wird am 7. Mai 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S sowie die PlayStation 5 veröffentlicht und euch die Möglichkeit bieten, euch mit bekannten Charakteren der „Resident Evil“-Franchise hitzige Feuergefechte an ikonischen Schauplätzen zu liefern.

Käufer von „Resident Evil Village“ können „Resident Evil Re:Verse“ ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

【The 3rd Beta Test】

The 3rd „Re:Verse“ beta test will be held on the following date.

Apr. 21, 2021, 6:00 (UTC) – Apr. 22, 2021, 6:00 (UTC)

This time, the beta test is available for anyone who downloads it from the store. (to be continued) https://t.co/gJ1jovnz68#REVERSE

— Resident Evil Re:Verse official (@BIO_REVERSE) April 20, 2021