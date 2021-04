PS5: Ryan verspricht mehr Exklusivspiele als je zuvor

An exklusiven Inhalten wird es offenbar nicht mangeln.

In einem Gespräch mit dem japanischen Outlet Nikkei sprach Jim Ryan, der CEO und Präsident von Sony Interactive Entertainment, über die zukünftige Strategie des Unternehmens. Dabei ging es um Virtual Reality und Lieferengpässe, aber vor allem auch um zukünftige Inhalte für die PS5 und um die Cloud-Strategie des Unternehmens.

Weitere Fusionen und Übernahmen nicht ausgeschlossen

Mit Blick auf die Konkurrenz möchte Sony dafür sorgen, dass der laufende Konsolenzyklus noch mehr Exklusivtitel bietet als frühere Generationen. Außerdem betonte Ryan, dass weitere Fusionen und Übernahmen, wie die Übernahme von Insomniac Games, in Zukunft nicht ausgeschlossen sind.

„Wir haben leise, aber stetig in qualitativ hochwertige Spiele für die PlayStation investiert“,. „Und wir werden dafür sorgen, dass die PlayStation-5-Generation mehr exklusive Software hat als je zuvor. Wir haben uns in der Vergangenheit mehrfach mit Fusionen und Übernahmen beschäftigt, etwa mit Insomniac Games. Wir werden diese Option auch in Zukunft nicht ausschließen.“

Wie anfangs erwähnt sprach der PlayStation-Chef auch über die Cloud-Gaming-Strategie des Unternehmens, die für PlayStation einzigartig sein soll.

„Das Gespräch über den Austausch von Ideen (mit Microsoft) ist im Gange. Es sind sehr interessante Dinge. Und ich hoffe, dass ich unsere Cloud-Strategie ankündigen kann, wenn die Zeit reif ist. Während wir die Cloud für unsere technische Infrastruktur nutzen könnten, wird das Cloud-Spielerlebnis, das wir anbieten, einzigartig für PlayStation sein“, so seine weiteren Worte.

Weitere Meldungen zur PS5:

Die PlayStation 5 wurde im November des vergangenen Jahres auf den Markt gebracht. Doch bis heute ist Sony nicht in der Lage, der enormen Nachfrage gerecht zu werden. Es gibt sogar die Befürchtung, dass die Engpässe das komplette Jahr über anhalten werden. In der Zwischenzeit könnt ihr euch in unserer Themenübersicht über die PS5 informieren.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5