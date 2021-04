Chernobylite: PS4-Release im Juli, PS5-Version später und neuer Trailer

"Chernobylite" wird im Juli 2021 für Konsolen und PC veröffentlicht. Eine Ausnahme bilden die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S, die erst zu einem späteren Zeitpunkt an der Reihe sind. Einen Trailer könnt ihr euch schon heute anschauen.

"Chernobylite" erobert im Juli die Last-Gen-Konsolen.

Das Survival-Horror-RPG „Chernobylite“ wird im Juli aus dem Early Access heraus für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam und GOG starten, gefolgt von Versionen für PS5 und Xbox Series X/S im Laufe des Jahres. Einen dazugehörigen Trailer seht ihr unterhalb dieser Zeilen.

In einem Steam-Update heißt es im Wortlaut: „Wir können endlich enthüllen, dass die Tore zur Sperrzone in Chernobylite im Juli dieses Jahres auf den beliebtesten Spielplattformen geöffnet werden! PlayStation 5 und Xbox Series X/S-Versionen sind für die spätere Veröffentlichung in diesem Jahr geplant.“

Preisvorteil für PC-Spieler

Zumindest für PC-Spieler gilt: Die Early-Access-Version ist nach wie vor auf Steam und GOG erhältlich und kann für 24,99Euro gekauft werden, was gegenüber dem Erwerb der späteren Vollversionen einen Preisvorteil von 20 Prozent darstellt. Der Kauf der Early-Access-Version gewährt eine Zugang zum vollständigen Spiel, sobald es erscheint.

Mit „Chernobylite“ kommt ein klassischer Survival-Horror-Titel auf euch zu. In den Ruinen von Tschernobyl kämpft ihr im Spielverlauf gegen gefährliche Kreaturen um euer Überleben und habt darüber hinaus die Möglichkeit, euch mit anderen Überlebenden zusammenzuschließen. Dabei ist zu beachten, dass jeder Ranger seine ganz eigene Agenda verfolgt. Daher solltet ihr anderen Menschen nicht vorschnell vertrauen.

Zumindest auf Steam sind viele Spieler recht angetan von „Chernobylite“, abgesehen von mehreren Daumen nach unten in der Anfangsphase des Early Access. Die bisherigen Meinungen zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen. Nachfolgend der anfangs erwähnte Trailer.

