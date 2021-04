NieR Replicant: Die Neuauflage ist ab heute im Handel erhältlich – Testwertungen in der Übersicht

Ab heute kann man sich das Action-Rollenspiel "NieR Replicant ver. 1.22474487139" für die PlayStation 4, die Xbox One oder den PC nach Hause holen. Zudem haben wir euch die internationalen Testwertungen in einer Übersicht zusammengefasst.

Das Action-Rollenspiel „NieR Replicant ver. 1.22474487139“ ist ab heute für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC im weltweiten Handel erhältlich. Somit erhält Yoko Taros Geschichte aus dem Jahre 2010 einen neuen Anstrich und einige Verbesserungen, die die Spielbarkeit gegenüber dem Original deutlich aufwerten sollten.

Die internationale Fachpresse hat sich der Neuauflage bereits angenommen, um sie auf Herz und Nieren zu testen. Kann sich „NieR Replicant ver. 1.22474487139“ rehabilitieren und das Abenteuer endlich in dem Licht strahlen lassen, das es bereits seit elf Jahren verdient? Damit ihr schon einmal erfahrt, ob die Fachpresse von der Neuauflage überzeugt ist, haben wir euch die Testwertungen in einer Übersicht zusammengefasst.

Das originale „NieR“ konnte seinerzeit einen Wertungsschnitt von 68 Prozent erreichen. Vor allem die technischen und spielerischen Defizite hatten damals vielen Kritikern sauer aufgestoßen. Nichtsdestotrotz konnte sich der Titel eine treue Fangemeinde aufbauen, die nicht nur die Neuauflage sondern auch „NieR Automata“ ermöglichte.

„NieR Replicant ver. 1.22474487139“ kommt wiederum auf einen Schnitt von 83 Punkten. Somit kann man sicherlich einen Blick riskieren. Bereits in unserem hauseigenen Test betonten wir, dass Neueinsteiger der Reihe einige Schwierigkeiten haben könnten, sich vollständig auf das Spiel einzulassen. Allerdings schrieb unser Redakteur Sven Raabe in seinem Fazit auch:

„Dennoch sollten sich all jene, die an dieser Neuauflage interessiert sind, davon nicht abschrecken lassen, denn es gibt auf dem Markt, abgesehen von „NieR: Automata“ vielleicht, keine vergleichbare Spielerfahrung. Die Story ist packend wie bewegend zugleich und wird, vor allem aufgrund der toll geschriebenen Charaktere und der Verbindung zwischen dem Hauptcharakter und seiner Schwester, noch lange nach dem Abspann in Erinnerung bleiben. „NieR Replicant“ hat auch nach all diesen Jahren noch viel zu bieten und ist es wert, selbst erfahren zu werden.“

Testwertungen in der Übersicht

