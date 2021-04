Destruction AllStars: Status-Update zum Foto-Modus und der ersten Season

Wie die Entwickler von Lucid Games bekannt gaben, wird in der kommenden Woche etwas näher auf die Inhalte eingegangen, die im Rahmen der ersten Season den Weg in das Action-Rennspiel "Destruction AllStars" finden werden. Darüber hinaus lieferte das Studio ein kleines Status-Update zum Foto-Modus.

"Destruction AllStars" erschien exklusiv für die PlayStation 5.

Wie bereits vor dem offiziellen Release versprochen wurde, soll das Action-Rennspiel „Destruction AllStars“ über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

Derzeit arbeiten die verantwortlichen Entwickler von Lucid Games an den Inhalten der ersten Season. Auf Reddit ging ein Mitarbeiter von Lucid Games auf die kommenden Inhalte ein und wies zum einen darauf hin, dass die Arbeiten am Foto-Modus so gut wie abgeschlossen sind. Derzeit nehmen die Entwickler hier den finalen Feinschliff vor. Nach dem Release wird es euch der Foto-Modus ermöglichen, im Singleplayer von „Destruction AllStars“ Schnappschüsse anzufertigen und diese mit der Community zu teilen.

Erste Season wird nächste Woche im Detail vorgestellt

Ein weiteres Thema, über das gesprochen wurde, ist die bereits vor ein paar Wochen angekündigte erste Season von „Destruction AllStars“. Hierzu heißt es, dass die Macher von Lucid Games in der kommenden Woche Nägel mit Köpfen machen und die Inhalte der ersten Season im Detail vorstellen werden. Zum gebotenen Content der ersten Season gehört unter anderem ein neuer Story-Modus.

Ebenfalls geboten wird der neue kompetitive Modus „Blitz“. Hier treten vier Teams, bestehend aus jeweils drei Spielern, gegeneinander an und kämpfen um den Sieg. Hinzukommen zwei Battle-Pässe, in deren Rahmen zahlreiche kosmetische Inhalte auf ihre Freischaltung warten.

„Destruction AllStars“ ist exklusiv für die PlayStation 5 erhältlich.

