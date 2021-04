Demon Slayer: Zwei neue Kämpfer vorgestellt

Erst kürzlich wurde Sakonji Urokodaki als Kämpfer für das Anime-Game zu „Demon Slayer“ angekündigt. Nun wurden gleich zwei spielbare Charaktere bekannt gegeben: Sabito und Makomo wurden jeweils in einem neuen Trailer vorgestellt. Trotz ihrer jungen Erscheinung sind die beiden nicht zu unterschätzen.

Das Wasser breitet sich aus

Damit steigen zwei weitere Kandidaten in den Ring, die ebenfalls die Wasseratmung beherrschen. Die beiden jungen Kämpfer wurden wie Tanjiro auch von Sakonji trainiert und konnten so seine Techniken perfektionieren. Sowohl Sabito als auch Makomo tragen jeweils eine Fuchsmaske und haben ihren neuen Konkurrenten Tanjiro bereits auf dem Sagiri-Berg kennen gelernt und gegeneinander gekämpft.

Die beiden Fighter werden im Versus-Modus als spielbare Charaktere zur Verfügung stehen. Wie sich im Trailer zeigt, sind sie trotz ihres scheinbar jungen Alters nicht zimperlich und beherrschen einige außergewöhnliche Angriffe. Vor allem ihre Geschwindigkeit macht sie zu unberechenbaren Gegnern, die man nicht aus den Augen verlieren sollte. Die Wasseratmung wird wie im Anime in einem anderen Zeichenstil dargestellt, wodurch die Manöver nicht nur ordentlich austeilen, sondern auch optisch eindrucksvoll sind.

Mehr zum Thema: Demon Slayer: Neuer Charakter für das Anime-Spiel vorgestellt

Neben Sabito und Makomo stehen auch Sakonji Urokodaki, Giyu Tomioka, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Tanjiro und Nezuko Kamado zur Auswahl. Da Aniplex die aktuellen Charaktere bisher gestaffelt ankündigt hat, könnten bis zur Veröffentlichung noch weitere Bekanntgaben folgen. „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan“ von Herausgeber Aniplex and Entwickler CyberConnect2 erscheint 2021 für PlayStation 4/5 sowie Xbox One/Series und PCs in Japan.

Charakter-Trailer zu Sabito:

Charakter-Trailer zu Makomo:

Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Demon Slayer