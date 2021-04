Watch Dogs Legion: Entwickler stießen auf Probleme – Update 4.0 verschoben

"Watch Dogs Legion" ist für die Konsolen und den PC erhältlich.

Auch Monate nach dem offiziellen Release wird das Open-World-Action-Abenteuer „Watch Dogs Legion“ weiter mit neuen Inhalten und Updates bedacht.

Ursprünglich sollte noch in dieser Woche das umfangreiche Update auf die Version 4.0 zur Verfügung gestellt werden. Wie Ubisoft in einem aktuellen Statement einräumte, wird es dazu allerdings nicht kommen. Stattdessen stießen die verantwortlichen Entwickler kurz vor dem Release des Updates auf Probleme, die zunächst behoben werden sollen. Weiter heißt es, dass die Entwickler durch die zusätzliche Zeit in der Lage sind, weitere Bugs in Angriff zu nehmen.

Crossplay- und Cross-Save-Features weiter in Arbeit

Als neuer Releasetermin des Updates 4.0 wurde der 4. Mai 2021 ausgerufen. Ubisoft weiter: „Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere kommenden Inhalte zu Watch Dogs: Legion spielen, und Ihre Reaktionen auf unsere Roadmap waren fantastisch. Vielen Dank für Ihre fortwährende Unterstützung und Leidenschaft.“

Zum Thema: Watch Dogs Legion: Cross-Play und Cross-Generation-Play befinden sich in Arbeit

Zu den weiteren Neuerungen, die sich aktuell in Entwicklung befinden, gehören die Unterstützung der Crossplay- und der Cross-Save-Features, an denen weiter fieberhaft gearbeitet wird. Wann die beiden Funktionen im Endeffekt Einzug halten sollen, wurde bisher jedoch nicht verraten.

An update regarding TU 4.0 from the Watch Dogs: Legion team: pic.twitter.com/1eBhDZORFn — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) April 26, 2021

