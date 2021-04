PlayStation 4: Konsole mit den meisten Spieleverkäufen aller Zeiten

Die PlayStation 4 hat einen historischen neuen Rekord aufgestellt.

Obwohl die PlayStation 4 mittlerweile von ihrem Nachfolgermodell, der PS5, abgelöst wurde, beeindruckt die Konsole noch immer. Nicht nur technisch mit Exklusivspielen wie „The Last of Us Part 2“ oder „Ghost of Tsushima“, sondern in diesem Falle mit einer eindrucksvollen Verkaufsstatistik, wie Push Square berichtet.

PlayStation 4 mit historischer Bestmarke – Die meisten Spieleverkäufe auf einer Konsole

Wie aus einem aktuellen Eintrag auf ResetEra hervorgeht, konnte Sonys PlayStation 4 im vergangenen Fiskaljahr einen historischen Rekord aufstellen: Seit Markteinführung der Plattform im November 2013 seien mindestens 1,577 Milliarden PS4-Titel verkauft worden. Damit bricht Sony seine eigene Bestmarke, die bis dato von der PlayStation 2 mit 1,537 Milliarden verkauften PS2-Spielen gehalten wurde. Da die PS4 auf absehbare Zeit noch mit neuen Games versorgt werden wird, dürfte der Rekord in Zukunft sogar noch ausgebaut werden.

Darüber hinaus geht die Statistik ebenfalls auf digitale Verkäufe ein. Im Geschäftsjahr 2020 seien schätzungsweise jeden Tag 601.000 Spiele im PlayStation Store gekauft worden. Werden die physischen Verkäufe in diese Rechnung mit einbezogen, wurden täglich sogar rund 933.000 Spiele verkauft. Hiervon entfallen 65% auf digitale Verkäufe.

Des Weiteren geht aus dem Bericht hervor, dass im genannten Fiskaljahr außerdem circa 5,8 Millionen weitere PlayStation 4-Konsolen verkauft worden seien. Damit wurden seit der Markteinführung der Plattform insgesamt rund 115,9 Millionen Einheiten verkauft. Die PlayStation 5 bringt es seit ihrem Release im November 2020 derweil auf um die 7,8 Millionen verkaufte Exemplare, womit sich die Konsole gut geschlagen habe.

Zum Thema: PS5: Sony äußert sich zur Liefersituation

Sony äußerte sich zudem jüngst über die nahe Zukunft der PlayStation und versprach „aggressive Investitionen“ für das laufende Geschäftsjahr, das am 31. März 2022 endet. „Wir beabsichtigen, das Entwicklungspersonal und andere interne Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20 Mrd. Yen [183 Mio. Dollar] zu erhöhen, da wir unsere hauseigene Software weiter stärken möchten“, so Sony-Finanzchef Hiroki Totoki.

Was ist eure Meinung zu diesen neuen PlayStation-Statistiken?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation 4