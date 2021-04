Cyberpunk 2077: Management erhält Millionen-Dollar-Boni

Die New-Gen-Version von "Cyberpunk 2077" soll in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Trotz des problematischen Launchs von „Cyberpunk 2077“ belohnt sich das Management des zuständigen Entwicklers CD Projekt RED offenbar mit Millionenbeträgen. Wie Bloomberg berichtet, sind Boni zwischen rund vier und sechs Millionen Dollar geplant.

Die CDPR-Führungskräfte Adam Kiciński und Marcin Iwiński sollen demnach einen Bonus von 24 Millionen Zloty erhalten, was etwa 6,3 Millionen Dollar entspricht. Adam Badowski, ein Vorstandsmitglied und Direktor von „Cyberpunk 2077“, wird mit 4,2 Millionen Dollar belohnt.

Kiciński verteidigt Zahlung

Diese Boni, die Teil eines jährlichen Gewinnbeteiligungsplans sind, basieren auf dem Nettogewinn des Unternehmens im Jahr 2020, der um mehr als 500 Prozent nach oben ging.

„Wir haben dieses Geld verdient und das Unternehmen hat dieses Geld verdient, natürlich, aber mehr Nettogewinne, mehr Boni“, so Kiciński. „Also gut, wir haben Ergebnisse, wir bekommen Boni, und das ist der Vertrag, den wir haben.“

Dem Bloomberg-Bericht, der vom ehemaligen Kotaku-Journalisten Jason Schreier verfasst wurde, lässt sich ebenfalls entnehmen, dass die Mitarbeiter des polnischen Entwicklers geringere Boni als erwartet erhalten. Schreier zufolge liegen die Boni der Mitarbeiter im Bereich von 5.000 bis 20.000 Dollar, wobei ein Sprecher von CDPR angab, dass der Durchschnitt bei etwa 34.000 Dollar angesiedelt ist.

„Einige Angestellte sagten Bloomberg, dass sie Gewinnbeteiligungsboni von etwa 5.000 bis 9.000 Dollar erhalten werden, während andere ältere Angestellte erwähnten, dass sie eher 15.000 oder 20.000 Dollar bekommen werden“, so Schreier im Wortlaut. „Manager und Direktoren werden wahrscheinlich viel höhere Boni erhalten. In einem Statement sagte ein Sprecher von CD Projekt, dass die Firma insgesamt 29,8 Millionen Dollar an 865 Mitarbeiter verteilt hat, was einem Durchschnitt von etwa 34.000 Dollar pro Mitarbeiter entspricht.“

Mitarbeiter hatten mehr erwartet

Laut Schreier hätten viele Mitarbeiter mehr erwartet, da „Cyberpunk 2077“ ihr erstes großes Spiel seit fünf Jahren ist. Und der Bonus wäre weit höher gewesen, wenn „Cyberpunk 2077“ nicht unter einer dermaßen chaotischen Veröffentlichungszeit gelitten hätte.

„Hätten die Entwickler mehr Zeit gehabt, um die Fehler und Bugs auszumerzen, dann hätte CD Projekt wahrscheinlich mehr Spiele verkauft, was zu einem höheren Gewinn geführt hätte. Stattdessen brachte das Management das Spiel trotzdem heraus“, so Schreier.

Aber auch für die Führungsleute war es am Ende kein allzu goldenes Jahr. Vier der Vorstandsmitglieder besitzen laut Bloomberg etwa 33 Prozent der Aktien der Firma, die seit dem Launch von „Cyberpunk 2077“ einen massiven Wertverlust hinnehmen musste. Nachdem der Aktienkurs kurz vor dem Launch des Rollenspiels noch bei rund 100 Euro lag, so sind es momentan weniger als 40 Euro.

„Cyberpunk 2077“ wurde nach einem ausgeklügelten Marketing im Dezember 2020 für PS4, PC und Xbox One veröffentlicht, doch die Performance auf den Last Gen-Konsolen war bestenfalls lückenhaft und führte zu einem Metascore von 57. CDPR ist fleißig damit beschäftigt, das Spiel zu patchen, wobei das neueste Update Mitte der Woche veröffentlicht wurde.

