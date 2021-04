Cyberpunk 2077: Lektion gelernt und „zwei starke Säulen“

"Cyberpunk 2077" soll zu einem festen Standbein werden.

Im Zuge des neusten Geschäftsberichtes widmete sich CD Projekt einmal mehr dem Rollenspiel „Cyberpunk 2077“. Offenbar hat das Unternehmen mit der Marke noch einiges vor.

„Wir haben es geschafft, eine neue Marke auf den Markt und in die Köpfe von Spielern rund um den Globus zu bringen“, so CD Projekt in einem Briefing. „Jetzt haben wir zusammen mit der The Witcher-Franchise zwei starke Säulen, auf denen wir die Zukunft von CD Projekt aufbauen können.“

In den Köpfen vieler Spieler dürfte sich eher das Launch-Szenario eingebrannt haben. „Cyberpunk 2077“ kam in einem problematischen Zustand auf den Markt, was allerdings erst nach dem Launch sichtbar wurde. Vorangegangene Tests basierten auf der PC-Version, die in einem wesentlich besseren Zustand vorlag.

Eine Lektion, die nicht vergessen werden soll

Aber auch CD Projekt ist sich im Klaren darüber, dass Fehler gemacht wurden. In Zukunft soll es besser laufen. „Natürlich ist, wie wir wissen, nicht alles wie geplant gelaufen. Das war eine große Lektion für uns, die wir nie vergessen werden“, so die Entwickler weiter.

Der Zustand und der Launch von „Cyberpunk 2077“ waren in den vergangenen Monaten wiederkehrende Themen, die allerdings nicht darüber hinwegtäuschen konnten, dass „Cyberpunk 2077“ für sich allein betrachtet zu einem kommerziellen Erfolg wurde. Allein im Jahr 2020 wurden 13,7 Millionen Kopien des Titels verkauft. Allerdings kam es auch zu zahlreichen Rückerstattungen.

Letztendlich verwies CD Projekt darauf, dass „2020 in finanzieller Hinsicht das beste Jahr“ in der Geschichte des Unternehmens war. Unberücksichtigt blieb dabei der Marktwert von CD Projekt, der nach dem Launch von „Cyberpunk 2077“ deutlich nach unten ging – von im Dezember rund 100 Euro pro Aktie auf aktuell unter 38 Euro.

Verloren ist allerdings noch nichts. Und an dieser Stelle möchte CD Projekt ansetzen. „Wir machen, wie wir schon oft betont haben, eine Menge Veränderungen innerhalb der Firma durch und wir glauben, dass wir aus allem, was bisher passiert ist, eine Menge Lehren gezogen haben“, so CDPR abschließend.

Schon zuvor kündigte das Unternehmen an, dass die Art und Weise, wie das Marketing in Zukunft gehandhabt wird, einer Änderung unterzogen werden soll. CD Projekt plant kürzere Marketing-Kampagnen, eine bessere Steuerung der Erwartungen und eine Veröffentlichung von Marketing-Materialien, die das Spielmaterial auf allen Plattformen korrekt darstellen.

