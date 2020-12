"Cyberpunk 2077: Gutes, spielbares, stabiles Spiel ohne Glitches und Abstürze versprochen"

Aus den PS4- und Xbox One-Versionen soll ein besseres Spiel werden.

CD Projekt brachte die PS4- und Xbox One-Versionen von „Cyberpunk 2077“ in einem recht fragwürdigen Zustand auf den Markt, was nicht nur für Unverständnis bei den Spielern sorgte, sondern auch die Investoren beunruhigte. Im Rahmen einer Konferenz sorgte der Entwickler für die Beantwortung einiger Fragen.

CD Projekt räumte ein, dass die Probleme mit den Last-Gen-Versionen von „Cyberpunk 2077“ unterschätzt wurden. Das Vorstandsmitglied Michał Nowakowski ging noch einen Schritt weiter und betonte, dass sich die Entwickler zu sehr auf die PC- und Next-Gen-Performance konzentriert hatten. Veröffentlicht und beworben wurde „Cyberpunk 2077“ neben dem PC allerdings explizit für PS4 und Xbox One.

Erste Verbesserungen im Dezember

Doch auch auf den Last-Gen-Konsolen soll „Cyberpunk 2077“ verbessert werden. Darauf verwies Michał Nowakowski. Man habe den Plan, das Spiel „in einen viel besseren Zustand zu bringen, als es jetzt ist“. Eine Menge davon soll schon im Dezember passieren. Im Januar und Februar folgen größere Updates.

Nowakowski warnte allerdings vor zu großen Erwartungen. In Bezug auf die Performance wird „Cyberpunk 2077“ natürlich nicht an das herankommen, was auf dem PC oder den New-Gen-Konsolen möglich ist.

„Damit will ich nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel sein wird – aber wenn eure Erwartungen z. B. in Bezug auf die Grafik oder andere Leistungsaspekte in diese Richtung gehen, dann sagen wir ganz offen, dass das nicht der Fall sein wird. Es wird aber ein gutes, spielbares, stabiles Spiel sein, ohne Glitches und Abstürze. Das ist die Absicht“, so Nowakowski.

„Cyberpunk 2077“ wurde im Mai 2012 angekündigt. Im Januar 2013 folgte der erste Teaser-Trailer. Das heißt, das Rollenspiel befindet sich schon etliche Jahre in der Entwicklung, sodass in den kommenden Wochen und Monaten keine Wunder erwartet werden sollten. Auch die vorangegangenen Verschiebungen sorgten auf den Last-Gen-Konsolen für kein überzeugendes Spiel.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass „Cyberpunk 2077“ in den vergangenen Jahren etliche Awards verdienen konnte, darunter „Bestes Xbox-One-Spiel“ und „Bestes RPG“ auf der E3 2018, „Spezialpreis für Grafik“ bei den Game Critics Awards 2019 sowie „Bestes Sony-PlayStation-Spiel“ und „Best of Gamescom“ im Zuge der Gamescom 2020.

Aktienkurs sinkt weiter

Auf den Wert von CD Projekt hatte „Cyberpunk 2077“ in den vergangenen Tagen einen erheblichen Einfluss. Nachdem der Kurs Ende August 2020 noch bei über 100 Euro pro Aktie lag, sank er in dieser Woche auf bis zu 60 Euro. Aktuell sind es rund 67 Euro.

Zum Thema

Die Zeit ist allerdings auf der Seite von CD Projekt. Für die PS4- und Xbox One-Fassungen werden Updates veröffentlicht und auf der PS5 sowie Xbox Series X macht „Cyberpunk 2077“ einen soliden Eindruck. Gleiches gilt natürlich für die PC-Version. Im kommenden Jahr folgen die New-Gen-Upgrades, auf die viele Spieler warten. Vielleicht ist es der richtige Zeitpunkt für eine Investition? Denn am Ende dreht sich alles um den Profit:

They wouldn’t let reviewers use their own in-game clips They didn’t provide any console keys for reviews They knew exactly what they did and are not sorry at all. https://t.co/sxfM8WR2eB — Brad Sams (@bdsams) December 14, 2020

