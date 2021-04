FIFA 21: Erfolgreicher Kick ab nächsten Monat via EA Play verfügbar

Solltet ihr ein gültiges EA Play-Abo euer Eigen nennen, dürft ihr euch in wenigen Tagen über einen weiteren namhaften Neuzugang freuen. Die Rede ist vom erfolgreichen Fußball-Titel "FIFA 21".

"FIFA 21" ist in Kürze auch über EA Play verfügbar.

Mit EA Play unterhält auch der US-Publishing-Gigant Electronic Arts einen kostenpflichtigen Abo-Dienst, der den Nutzern diverse Vorteile einräumt.

Neben exklusiven Rabatten, Demos oder Beta gehört zu diesen auch die Möglichkeit, ausgewählte Titel aus dem Hause Electronic Arts ohne weitere Kosten herunterzuladen und zu spielen. Wie das Unternehmen bekannt gab, dürfen sich die Abonnenten von EA Play Anfang Mai 2021 und somit schon in wenigen Tagen auf einen weiteren namhaften Neuzugang freuen, der sich zu den „Gratis“-Titeln von EA Play gesellt: „FIFA 21“.

FIFA 21 nimmt Kurs auf EA Play

Los geht es am kommenden Donnerstag, den 6. Mai 2021. EA Play ist für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S verfügbar und kann in Form verschiedener Abos erworben werden. Während ein klassisches Monats-Abo zum Preis von 3,99 Euro angeboten wird, könnt ihr beim Jahres-Abo, das für 24,99 Euro erhältlich ist, den einen oder anderen Euro sparen.

„EA Play ist einfach perfekt für alle, die EA-Titel lieben. Mit einer Mitgliedschaft holst du noch mehr aus deinen Lieblingstiteln von Electronic Arts heraus – mehr Belohnungen, mehr exklusive Trials und noch mehr Rabatte“, heißt es zu EA Play weiter.

Weitere Details zu Electronic Arts‘ Abo-Dienst findet ihr auf der offiziellen Website.

