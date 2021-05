Rainbow Six Siege: Umfangreiches Y6S1.3-Update steht bereit – Changelog

"Rainbow Six: Siege" wurde mit einem umfangreichen neuen Update bedacht.

Am heutigen Dienstag, den 4. Mai 2021 startet mit „Apocalypse“ ein neues Event in der Welt des Taktik-Shooters „Rainbow Six: Siege“.

Ergänzend dazu wurde heute das umfangreiche Y6S1.3-Update veröffentlicht, das zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt. Während das Y6S1.3-Update auf der PlayStation 4 einen 1,40 Gigabyte großen Download voraussetzt, fällt der Patch auf der PS5 mit einer Download-Größe von 1,42 Gigabyte etwas größer aus. Mit dem neuesten Update zu „Rainbow Six: Siege“ werden unter anderem ausgewählte Operatoren überarbeitet, um auch weiterhin für einen fairen Wettbewerb zu sorgen.

Der Changelog liefert alle Details

In Angriff genommen wurden Operatoren wie Ace, Jackal, Jäger oder Tachanka. Des Weiteren nahmen sich die Entwickler von Ubisoft vereinzelten Waffen an und besserten auch hier am allgemeinen Balancing nach. Hinzukommen diverse Bugfixes, Anpassungen am Gameplay sowie Optimierungen an der Performance und der Nutzer-Erfahrung der „Rainbow Six: Siege“-Spieler.

Alle weiteren Details zum heute veröffentlichten Y6S1.3-Update liefert euch der umfangreiche Changelog, den ihr auf der offiziellen Website findet. „Rainbow Six Siege“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 erhältlich.

Quelle: Ubisoft (Offizielle Website)

