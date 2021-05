PS5: Gerüchte sprechen von einem Redesign im Jahr 2022

PS5: Wird bereits an einem Redesign gearbeitet?

Seit der offiziellen Markteinführung im November des vergangenen Jahres hat die PlayStation 5 mit Lieferengpässen zu kämpfen. Wie Sony Interactive Entertainment kürzlich einräumte, wird sich daran vorerst wohl auch nichts ändern.

Trotz allem soll das japanische Unternehmen schon jetzt an einem Redesign der PlayStation 5 arbeiten. Dies berichtet aktuell die taiwanesische Publikation Digitimes unter Berufung auf Zulieferer wie TSMC. Wie es weiter heißt, soll die Produktion der überarbeiteten PlayStation 5 im Laufe des zweiten oder dritten Quartals 2022 anlaufen. Die Veröffentlichung könnte kurze Zeit später erfolgen.

Laut Digitimes wird die überarbeitete Version der PlayStation 5 mit einer neuen semi-angepassten 6NM-CPU von AMD ausgestattet sein, die es Sony Interactive Entertainment erlaubt, die Produktionskosten der Konsole deutlich zu senken. Es geht laut Digitimes also nicht darum, eine schnellere beziehungsweise leistungsstärkere Version der PS5 zu veröffentlichen.

Zum Thema: PS5: Patent beschreibt die Vermittlung von Spieler an „Experten“ in Echtzeit

Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass die Redakteure von Digitimes mit ihren Angaben in der Vergangenheit gerne einmal daneben lagen. Darauf weist auch Dr. Serkan Toto hin, der den aktuellen Bericht um das vermeintliche Redesign der PS5 folgendermaßen kommentierte: „Taiwanesisches Nachrichtenportal mit lückenhafter Erfolgsbilanz Digitimes: Sony strebt ein PS5-Redesign für Q2 oder Q3 2022 an.“

Genießt die aktuellen Gerüchte um die PlayStation 5 zunächst also mit der nötigen Vorsicht.

Taiwanese news outlet with spotty track record Digitimes: Sony aims for a PS5 redesign for 2Q or 3Q 2022: https://t.co/ASb1oWa3gM (paywall: and yes, I am subscribed)

It says the next PS5 will come with a „new semi-customized“ 6nm CPU from AMD.

5nm is said to be too costly.

— Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) May 6, 2021