Ubisoft Original: Ubisoft erklärt das neue Label

"Ubisoft Original" markiert interne Entwicklungen.

Der „Assassin’s Creed“- und „Far Cry“-Publisher Ubisoft hat ein neues Label eingeführt. Es heißt „Ubisoft Original“ und kennzeichnet künftig alle Spiele, die in den internen Studios des Unternehmens entwickelt werden.

Der Name tauchte erstmals in der vergangenen Woche auf, als Ubisoft „Tom Clancy’s The Division: Heartland“ offiziell machte. Dabei handelte es sich um einen neuen Free-to-Play-Ableger, der in diesem oder Anfang des nächsten Jahres auf den Markt gebracht werden soll.

Statement von Ubisoft

Auf die Frage, ob das neue Label mehr als nur ein schickes neues Branding sein soll, erklärte ein Ubisoft-Sprecher gegenüber: „In Zukunft wird der Hinweis ‚Ubisoft Original‘ an allen Spielen von Ubisoft angebracht, die von unseren talentierten Entwicklern selbst entwickelt werden.“

Allzu viel Sinn scheint das Label dennoch nicht zu machen, da zumindest die großen Produktionen von Ubisoft in der Regel den internen Studios entstammen. Allerdings könnte es sein, dass Ubisoft eine Art Indie-Publishing-Programm ins Leben rufen möchte.

Ubisoft zählt zu den größten Publishern und Entwicklern auf dem Spielemarkt. Das Unternehmen, das regelmäßig Milliarden-Dollar-Umsätze pro Jahr generiert, beschäftigt etwa 18.000 Mitarbeiter – 3.200 Angestellte allein im Hauptstudio Montreal. Eine Liste der unzähligen weiteren Studios findet ihr hier. Die Marktkapitalisierung von Ubisoft lag im Dezember 2020 bei 9,5 Milliarden Euro.

Zu den größeren kommenden Spielen von Ubisoft zählen neben dem bereits erwähnten „The Division: Heartland“ unter anderem „Rainbow Six Quarantine“ und „Far Cry 6“. Gleiches gilt für „Beyond Good and Evil 2“. Einige der neuen Games werden im Zuge der kürzlich angekündigten Forward-Show präsentiert. Den Termin und weitere Details dazu findet ihr hier.

