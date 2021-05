Battlefield 6: Battle Royale-Modus geplant? EA beantwortet Frage

In der Spieleindustrie werden nicht zwangsläufig Innovationen benötigt, um erfolgreich sein zu können. Und in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob auch die „Battlefield“-Reihe wieder auf den Battle Royale-Zug aufspringen wird, der für Branchenvertreter wie Epic Games und Activision zu einer wichtigen Einnahmequelle wurde.

Im Moment kann nichts angekündigt werden

Auch die Investoren von Electronic Arts stellten dem Unternehmen mehr oder weniger subtil die Frage, ob „Battlefield 6“ von einer Battle Royale-Komponente begleitet wird. Der CEO Andrew Wilson wich dem Thema allerdings geschickt aus.

„Im Moment gibt es nichts zu verkünden, weder über ein jährliches Battlefield noch über die Art der Modi im kommenden Battlefield-Spiel“, so Wilson. Er fügte hinzu, dass mehr Neuigkeiten nach dem Enthüllungstrailer bekanntgegeben werden.

Im weiteren Verlauf ließ es sich Wilson allerdings nicht nehmen, allgemein auf die Erweiterung der eigenen Marken einzugehen, was Free-to-Play- und Mobile-Erfahrungen auf der Basis der Premium-AAA-Spiele mit einschließt.

„Die andere Sache, die ihr wissen solltet und über die ich in den vorbereiteten Bemerkungen gesprochen habe, ist, dass wir einen Plan haben, wie wir mit unserem AAA-Premium-Erlebnis beginnen, das in seiner Kategorie wirklich innovativ ist, wie wir einen Live-Service für eine langfristige Bindung aufbauen und wie wir dann über Spielmodalitäten und Geschäftsmodelle nachdenken, um unsere Reichweite und Durchdringung auf globaler Basis über Plattformen, über Regionen und über Geschäftsmodelle hinweg weiter auszubauen“, so seine Worte.

Das sind recht schwammige Worte. Allerdings gab Wilson ebenfalls zu verstehen, dass wir in den kommenden Monaten noch viel von Electronic Arts hören werden.

In der Vergangenheit kam in Bezug auf „Battlefield“ mehrfach das Gerücht auf, dass EA an einem Free-to-Play-Battle-Royale-Modus arbeitet, ähnlich wie es Activision mit „Warzone“ macht. Beauftragt wurde angeblich Criterion, ein Studio, das bereits am weniger erfolgreichen Battle-Royale-Modus „Battlefield 5 Firestorm“ Hand anlegte.

