Battlefield 6: Erst im Juni soll es „Boom“ machen

Werden wir im Mai nichts von "Battlefield 6" hören?

Die Enthüllung von „Battlefield 6“ lässt weiter auf sich warten. Doch entgegen des jüngsten Gerüchtes, das eine Vorstellung des neuen Shooters in dieser Woche vermuten ließ, scheinen Electronic Arts und DICE andere Pläne zu haben.

Soon, June and Boom

Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von „Battlefield“ ließen die beiden Unternehmen den entsprechenden Hinweis fallen. Dort heißt es in einem kurzen Tweet: „Words that rhyme with Soon: June, Boom.“ Das dürfte endgültig darauf hindeuten, dass „Battlefield 6“ im Juni der Öffentlichkeit vorgestellt wird.

Words that rhyme with Soon: June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

Die finale Vorstellung von „Battlefield 6“ könnte im Rahmen des Events EA Play 2021 erfolgen, zu dem noch keine offiziellen Details vorliegen.

Electronic Arts und DICE verzichteten darauf, klar auf die Enthüllung von „Battlefield 6“ zu verweisen oder Details zu nennen. Im diesem Zusammenhang ist es nicht ausgeschlossen, dass wir schon im Vorfeld den einen oder anderen Teaser sehen werden. Der Hype-Train scheint zumindest vorerst nicht zu stoppen.

Bekannt ist, dass neben dem Hauptteam EA DICE das Rennspielstudio Criterion Games an der Entwicklung von „Battlefield 6“ beteiligt ist. Und auch DICE LA legt am neuen Shooter Hand an.

„Episches Ausmaß. Ultimative militärische Kriegsführung. Verrückte, unerwartete Momente. Spielverändernde Zerstörung. Massive Schlachten, vollgepackt mit mehr Spielern und Chaos als je zuvor. Alles zum Leben erweckt mit der Power der Next-Gen-Konsolen und PCs“, hieß es kürzlich in einem Blog-Post zur Zukunft der „Battlefield“-Franchise.

Nicht weniger interessant: Am heutigen Abend veröffentlicht Electronic Arts den neusten Geschäftsbericht. Es ist zumindest denkbar, dass schon in wenigen Stunden das eine oder andere Wort über „Battlefield 6“ zu hören sein wird.

