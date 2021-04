Battlefield 6: Komplett neue Modi und „Only in Battlefield“-Momente versprochen

Nach wie vor ist unklar, wann der kommende Shooter "Battlefield 6" im Endeffekt enthüllt werden soll. Schon jetzt stellten uns die Verantwortlichen von Electronic Arts allerdings neue Modi in Aussicht, die für zahlreiche "Only in Battlefield"-Momente sorgen sollen.

"Battlefield 6" erscheint wohl nicht mehr für die alten Konsolen.

Aktuell arbeiten die Entwickler von DICE am kommenden Shooter „Battlefield 6“, bei dem nach wie vor unklar ist, wann dieser endlich angekündigt beziehungsweise vorgestellt werden soll.

In einem aktuellen Interview nannte Laura Miele, die Leiterin der Electronic Arts-Studios, schon jetzt frische oberflächliche Details zum nächsten Ableger der langlebigen Shooter-Serie. Wie es heißt, dürfen sich die Spieler auf komplett neue Modi freuen, mit denen für zahlreiche „Only in Battlefield“-Momente gesorgt werden soll, die in der Sandbox des Shooters warten.

Gehen die alten Konsolen leer aus?

„Es ist eine Sandbox, die DICE den Spielern immer mit Waffen und Fahrzeugen und Zerstörung in der Umwelt zur Verfügung gestellt hat. Und dann passieren diese verrückten ‚Only in Battlefield“-Momente“, führte Miele aus. „Dieses aufstrebende Spiel kommt von den Spielern. Wie du dir also vorstellen kannst, ist es definitiv Teil unserer Strategie, diese Stärke und diese Superpower in diesem Franchise zu nehmen und im zukünftigen Spiel darauf aufzubauen.“

Und weiter: „Neue Modi, die dem Spielerlebnis hinzugefügt werden, dienen wirklich dieser Gelegenheit, die wir den Spielern geben möchten, damit sie einen größeren Einfluss auf ihr Spielerlebnis haben.“ Zu einem möglichen Termin für die offizielle Enthüllung äußerte sich Miele nicht.

Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass es im Laufe der nächsten zwei Wochen so weit sein könnte. Weiter hieß es, dass „Battlefield 6“ nur noch für den PC und die neue Konsolen-Generation erscheinen wird, während die Xbox One und die PlayStation 4 leer ausgehen sollen. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

