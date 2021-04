Battlefield 6: Offizielle Enthüllung nur noch maximal zwei Wochen entfernt?

"Battlefield 6" könnte in Kürze enthüllt werden.

Während sich Electronic Arts und die Entwickler von DICE weiterhin in Schweigen hüllen, erreichten uns in den vergangenen Wochen regelmäßig unbestätigte Gerüchte zum kommenden Shooter „Battlefield 6“.

Für frische Spekulationen sorgt aktuell der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson, der sich in der Vergangenheit als verlässliche Quelle einen Namen machte. Wie Henderson in einem aktuellen Tweet anmerkte, wird er ab sofort keine Gerüchte oder vermeintliche Leaks zu „Battlefield 6“ mehr kommentieren, da die offizielle Enthüllung des Shooters wohl nur noch ein bis zwei Wochen entfernt ist.

Woher er seine Informationen bezog, verriet Henderson wie gehabt nicht. Dass durchaus etwas im Busch ist, verdeutlicht in diesen Tagen ein Blick auf den offiziellen Youtube-Kanal beziehungsweise die sozialen Kanäle der „Battlefield“-Reihe. Dort wurden sowohl die Logos als auch die Header-Grafiken angepasst, was darauf hindeuten könnte, dass die Enthüllung von „Battlefield 6“ in der Tat unmittelbar bevorstehen könnte.

Zum Thema: Battlefield 6: Kein Launch für PS4 und Xbox One?

Eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Bestätigung steht aber weiterhin aus. Zuletzt machten Berichte die Runde, in denen es hieß, dass sich die Entwickler von DICE dazu entschieden haben könnten, auf einen Release für die alte Konsolen-Generation zu verzichten und „Battlefield 6“ nur noch für den PC, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 zu entwickeln beziehungsweise zu veröffentlichen.

Ob diese Gerüchte den Tatsachen entsprechen, erfahren wir möglicherweise schon in Kürze.

This is the last time I’m going to cover a Reddit „leak“ as the reveal is probably 1-2 weeks away now.

I can’t quote word for word, but;

„In the game you have no pre-established allegiances. You’re free to fight for either side of the conflict.“https://t.co/eNlMy4t2ZJ

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 26, 2021