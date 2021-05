Battlefield 6: Diesmal wirklich? Hinweis auf Enthüllung in dieser Woche

"Battlefield 6" könnte in dieser Woche enthüllt werden. Derartige Aussagen hörten wir in den vergangenen Wochen zwar häufiger. Doch der neuste Hinweis klingt durchaus plausibel.

Tiefe Einblicke in "Battlefield 6" gab es bislang nicht.

Eine neue Woche, ein neues „Battlefield 6“-Gerücht: Nachdem die Enthüllung des neuen DICE-Shooters entgegen vorheriger Hinweise weiter auf sich warten lässt, stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass die Präsentation für diese Woche geplant ist.

Grund zur Annahme liefert eine Ankündigung der Musikgruppe 2WEI, in der es heißt, dass in dieser Woche zwei neue Game-Trailer mit der Musik des Duos veröffentlicht werden. „Happy Monday! Zwei neue Spieltrailer mit unserer Musik kommen diese Woche“, so die Musiker auf Twitter.

Tonspur stellt Verbindung her

Für sich allein betrachtet mag diese Ankündigung noch nicht sehr spektakulär sein. Doch geisterte vor einigen Tagendurch das Internet. Und verwendet wurde darin der Song „Run Baby Run“ von 2WEI. Eine direkte Verbindung wäre also da, sofern sich die geleakte Tonspur im Nachhinein als authentisch erweist.

Viel bekannt ist über „Battlefield 6“ bislang nicht. Entwickelt wird der Shooter unter anderem für die beiden New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S. Auch wird davon ausgegangen, dass der neue Teil wieder in der modernen Zeit spielt. Der Launch von „Battlefield 6“ soll irgendwann in diesem Jahr erfolgen.

Neben dem Hauptteam EA DICE ist das Rennspielstudio Criterion Games an der Entwicklung von „Battlefield 6“ beteiligt, ebenso wie DICE LA. „Episches Ausmaß. Ultimative militärische Kriegsführung. Verrückte, unerwartete Momente. Spielverändernde Zerstörung. Massive Schlachten, vollgepackt mit mehr Spielern und Chaos als je zuvor. Alles zum Leben erweckt mit der Power der Next-Gen-Konsolen und PCs“, hieß es kürzlich in einem Blog-Post zur Zukunft der „Battlefield“-Franchise.

Sollte es tatsächlich in dieser Woche zu einer Enthüllung von „Battlefield 6“ kommen, erfahrt ihr es natürlich bei uns. In der Zwischenzeit könnt ihr in unserer Themen-Übersicht zum DICE-Shooter auf den schneller werdenden Hype-Train aufspringen.

