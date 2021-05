Battlefield 6: Zwei Screenshots aufgetaucht

Allzu viel ist zur Zukunft der "Battlefield"-Reihe noch nicht bekannt.

Zu „Battlefield 6“ gibt es kaum bestätigte Informationen, was viel Raum für Spekulationen, Gerüchte und Leaks lässt. Während tiefere Einblicke in den Shooter wahrscheinlich in den kommenden Wochen gewährt werden, geistern momentan zwei Screenshots durch das Internet, die Locations aus „Battlefield 6“ zeigen sollen.

Laut Tom Henderson ist auf den Bildern tatsächlich das neue „Battlefield“ sehen. Dennoch gibt es keine offizielle Bestätigung. Zu erkennen sind eine Raketenbasis und eine Küstengegend. Nachfolgend könnt ihr euch das unbestätigte Bildmaterial anschauen:

(Leaked) Two images of Battlefield 6 upcoming trailer than has been leaked, confirmed by Tom Henderson. pic.twitter.com/qwsHYsX1FT — DxrkenedSoulz™ (@DxrkenedSoulz) May 1, 2021

Neben den Bildern sickerten in den vergangenen Wochen weitere angebliche Details zu „Battlefield 6“ durch. Laut Henderson wird der Titel Karten mit einem Tag/Nacht-Zyklus und dynamischem Wetter bieten. Die Spieler sollen auch in der Lage sein, fast jeden einzelnen Aspekt der Waffen anzupassen.

Ebenfalls soll im Shooter Levolution zum Einsatz kommen und mehr als nur ein Gimmick sein. Laut Henderson ist es eher ein Teil des Kernspiels und wird das Gameplay beeinflussen.

Wingsuits statt Jetpacks?

Auch von verschiedenen Skins und Cosmetics war die Rede. Als Beispiele wurden der Ronin-Helm, der Juggernaut-Anzug, Körperpanzerungen, Panzerungen an den Schultern und mehr genannt. Henderson behauptete auch, dass das Spiel keine Jetpacks enthalten wird. Allerdings soll es Wingsuits geben, die möglicherweise in einem Battle-Royale-Modus zum Einsatz kommen.

Die Bewegungen in „Battlefield 6“ sollen viel flüssiger in Erscheinung treten. Und aufgrund der flüssigeren Bewegung soll der Shooter Spieler anziehen, die bisher eher „Call of Duty“ den Vorzug gaben. Das Spiel wird auch ein auf Teamfähigkeiten basierendes Matchmaking wie in „Battlefield 5“ oder „Battlefield 1“ bieten, so der Leaker weiter.

Mehr zu Battlefield 6:

Doch wann wird „Battlefield 6“ enthüllt? Spekulationen zufolge werden wir im Laufe des Monats mehr über den neuen Shooter aus dem Hause Electronic Arts erfahren.

