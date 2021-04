Battlefield 6: Bekannte Streamer bestätigen Battle-Royal-Modus

"Battlefield 6": Ist ein Battle-Royal-Modus enthalten?

In den vergangenen Wochen erreichten uns regelmäßig unbestätigte Details zum kommenden First-Person-Shooter „Battlefield 6“ aus dem Hause DICE.

Recht hartnäckig hielt sich dabei das Gerücht, dass sich die Spieler unter anderem auf einen Battle-Royal-Modus freuen dürfen. Dieser wurde nun von ausgewählten Streamern, die den neuen Battle-Royal-Modus bereits anspielen durften, bestätigt. Laut „TSM Viss“ steht den Spielern hier nicht weniger als der bisher beste Battle-Royal-Modus eines modernen Shooters ins Haus. „Dr. Disrespect“ gibt ergänzend zu verstehen, dass sich die Spielgeschwindigkeit an der von „Battlefield 4“ orientieren wird.

Weitere Details nannten die beiden Streamer nicht. Sicherlich auch aufgrund einer Verschwiegenheitserklärung, die in der Regel mit der Möglichkeit, einen neuen Titel vor der offiziellen Präsentation anzuspielen, einhergeht. Unklar ist leider weiterhin, wann „Battlefield 6“ im Endeffekt enthüllt werden soll. Zuletzt wurde spekuliert, das es im Laufe des nächsten Monats endlich so weit sein könnte.

Zum Thema: Battlefield 6: Insider bestätigt Coop-Kampagne und weitere Features

Bestätigt wurde das Ganze bisher weder von Electronic Arts noch von den Entwicklern von DICE. Allerdings erreichten uns in dieser Woche vermeintlich geleakte Details zum offiziellen Enthüllungs-Trailer von „Battlefield 6“, in denen unter anderem von einer großen Insel im Stil von Wake Island sowie Roboterhunden die Rede war.

Ob diese Angaben den Tatsachen entsprechen, erfahren wir möglicherweise schon in ein paar Wochen.

Calling it right now, Battlefield will produce the next big BR. It’ll be the best Battle Royale to date.

— Viss (@TSMViss) April 12, 2021