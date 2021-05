Overwatch 2: Nachfolger wird nächste Woche ausführlich vorgestellt

Wie Blizzard Entertainment bekannt gab, wird der Shooter "Overwatch 2" in der kommenden Woche in Form eines Livestreams vorgestellt. Dieser wird es auf eine Laufzeit von rund zwei Stunden bringen und uns zahlreiche Details zum Nachfolger liefern.

"Overwatch 2" befindet sich bei Blizzard Entertainment in Entwicklung.

Bereits im Jahr 2019 kündigten die Entwickler von Blizzard Entertainment die laufenden Arbeiten am Shooter „Overwatch 2“ an, der sich für die Konsolen und den PC in Entwicklung befindet.

Nachdem es um den Nachfolger zuletzt ein wenig still wurde, kündigte Blizzard Entertainment nun an, dass „Overwatch 2“ in der kommenden Woche ausführlich vorgestellt wird. Die Präsentation wird im Rahmen des „What’s Next“ genannten Livestreams über die Bühne gehen, der am Donnerstag, den 20. Mai 2021 um 19 Uhr unserer Zeit stattfinden und es auf eine Laufzeit von rund zwei Stunden bringen wird.

Zahlreiche neue Details versprochen

Durch den „What’s Next“-Stream führt unter anderem Aaron Keller, der verantwortliche Game-Director hinter „Overwatch 2“. Zu den Themen, die im besagten Stream besprochen werden sollen, gehören die Neuerungen, die die PvP-Komponente des Shooters spendiert bekommt. „Von neuen Karten bis hin zu großen Gameplay-Updates, wir beleben den Kern der Overwatch-Erfahrung neu“, kommentierte Blizzard Entertainment den Nachfolger.

Zum Thema: Overwatch 2: Trotz PvE – Fokus der Entwickler liegt weiter auf der PvP-Komponente

Während Matt „Mr. X“ Morello und Mitch „Uber“ Leslie als Moderatoren des Streams bestätigt wurden, werden auch Geoff Goodman (Lead-Hero-Designer) und Dion Rogers (Associate-Art-Director) mit von der Partie sein und über die PvP-Komponente von „Overwatch 2“ sprechen. Wer live dabei sein möchte, kann den Stream über YouTube oder Twitch mitverfolgen.

„Overwatch 2“ befindet sich für den PC und die Konsolen in Entwicklung.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Overwatch 2