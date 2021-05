PS Store Deals: Zahlreiche Angebote für PS4 und PS5

Unter anderem ist "Little Nighmares 2" im Angebot.

Sony hat im PlayStation Store weitere Angebote freigeschaltet. Dabei handelt es sich um die sogenannte „Extended Play Promotion“, in deren Rahmen unter anderem Bundles und Sondereditionen im Preis gesenkt wurden. Die Deals laufen bis zum 26. Mai 2021.

Günstiger kaufen könnt ihr in diesem Zeitraum beispielsweise die „Project Cars 3 Deluxe Edition“, die im PlayStation Store momentan mit 39,99 statt 99,99 Euro zu Buche schlägt. Den Vorgänger „Project Cars 2“ bekommt ihr in der Standardversion für 9,79 statt 69,99 Euro, wobei der zuletzt genannte Betrag nicht auf die Goldwaage gelegt werden sollte. Bei anderen Händlern wird die UVP längst nicht mehr fällig. Der Rabattpreis kann sich allerdings sehen lassen.

Little Nightmares, Farpoint und mehr

Weiter geht es mit „Little Nightmares“. Für 4,99 statt 19,99 Euro könnt ihr den Titel momentan kaufen. Das entspricht einem Rabatt von 75 Prozent. Falls ihr den Titel bereits besitzt und eher an „Little Nightmares 2“ für PS4 und PS5 interessiert seid, kann euch ebenfalls geholfen werden. Im Zuge des neusten PSN-Sales werden 23,99 statt 29,99 Euro fällig. Die „Little Nightmares 2 Deluxe Edition“ kostet 29,99 statt 39,99 Euro.

Ebenfalls im Angebot ist der PSVR-Shooter, der für 9,99 statt 19,99 Euro gekauft werden kann. 13,49 statt 89,99 Euro zahlt ihr im PlayStation Store aktuell für die. Und wie wäre es mit der? Der 25-Prozent-Rabatt lässt den Preis auf 29,99 Euro schrumpfen.

Für schlappe 2,99 statt 19,99 Euro könnt ihr derzeit die „Tomb Raider: Definitive Edition“ in euren Besitz bringen. Für „Killzone Shadow Fall“ bezahlt ihr im Zuge des PSN-Sales 9,99 statt 19,99 Euro. „Worms Rumble“ wandert für 9,74 statt 14,99 Euro in euren Besitz. Im Fall von „Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain“ sind es 8,99 statt 29,99 Euro.

Von 19,99 auf 9,99 Euro wurde der Preis von „Everybody’s Gone To The Rapture“ gesenkt. „Littlebigplanet 3“ kann für 9,99 statt 19,99 Euro gekauft werden. Und im Fall von „Unravel“ sind es 4,99 statt 19,99 Euro.

Der neuste Sale im PlayStation Store umfasst unzählige weitere Angebote. Eine offizielle Übersicht über die Bestandteile der Aktion findet ihr auf dem PlayStation Blog. In Kürze sollten die Deals auch in der Angebote-Kategorie im PlayStation Store auftauchen.

Falls ihr gerade knapp bei Kasse seid, aber Mitgliedschaften bei PlayStation Plus und/oder PS Now besitzt: Anfang des neuen Monats wurden die neuen „Gratis-Games“ freigeschaltet. Die Übersicht über die PS Plus-Spiele für Mai 2021 findet ihr hier. Das PS Now-Angebot ist hier aufgelistet.

