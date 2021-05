PS Now im Mai: Drei Neuzugänge enthüllt

Sony hat die Spiele enthüllt, die im Mai in die Bibliothek von PlayStation Now aufgenommen werden. Drei weitere Games warten auf die Abonnenten.

Drei Spiele wurden für Mai 2021 bestätigt.

Nachdem in der vergangenen Woche die PS Plus-Spiele für Mai 2021 enthüllt wurden, folgte soeben die Enthüllung der neuen PlayStation Now-Games, auf die ihr ab dem laufenden Monat einen Zugriff erhaltet.

Drei Spiele sind in der Mai-Ausgabe dabei. So kommen „Nioh“, „Jump Force“ und „Streets of Rage 4“ in das Angebot. Bei den beiden zuletzt genannten Titeln gibt es ein Ablaufdatum.

PlayStation Now im Mai 2021

Nioh

Veröffentlicht im Februar 2017

Metascore: 88

User-Score: 8.3

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Eintrag im PlayStation Store

Jump Force (bis 2. August 2021)

Veröffentlicht im Februar 2019

Metascore: 56

User-Score: 4.4

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Eintrag im PlayStation Store

Streets of Rage 4 (bis 1. November 2021)

Veröffentlicht im April 2020

Metascore: 82

User-Score: 8.1

Regulärer Preis: 24,99 Euro

Eintrag im PlayStation Store

Die PS Now-Mitgliedschaft kostet abhängig von der Laufzeit zwischen zehn und 60 Euro. Nachfolgend die Übersicht über die Standardpreise:

Laut Sony könnt ihr über PS Now Hunderte von PS4-, PS3- und PS2-Spielen streamen. Dazu zählen natürlich auch die oben genannten Neuzugänge, die am heutigen Montag zum Lineup hinzukommen. Zudem ist es bei ausgesuchten Spielen möglich, sie via Download auf die Festplatte zu packen. Mehr zu PS Now erfahrt ihr hier.

PlayStation Plus im Mai 2021

Solltet ihr außerdem eine PS Plus-Mitgliedschaft besitzen, könnt ihr ab morgen weitere Games in eure Instant Game Collection packen. Die neuen PS Plus-Spiele des laufenden Monats werden in den Mittagstunden zum „Gratis-Download“ bereitgestellt. Ohne Zusatzkosten herunterladen dürft ihr einen Monat lang „Battlefield 5“, „Stranded Deep“ und das Action-Rennspiel „Wreckfest“.

