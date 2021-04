PS5: Entwickler vorrangig an der Sony-Konsole interessiert

Die PS5 dominiert die Konsolenrangliste.

Sonys PS5 ist in einer neuen „State of the Industry“-Umfrage der GDC hinter dem PC der Konsolen-Topfavorit der Entwickler. 44 Prozent der Teilnehmer bekundeten ihr Interesse. Die Nintendo Switch landete auf dem dritten Platz, gefolgt von den beiden Konsolen der Xbox Series mit zusammen 30 Prozent. Gefragt wurde, an welcher Plattform die Teilnehmer in ihrer Rolle als Entwickler interessiert sind.

VR-Headsets weiterhin hoch im Kurs

Auch die VR-Headsets scheinen längst nicht zum alten Eisen zu gehören. Denn knapp hinter dem Xbox Series X/S-Gespann kommen die Virtual Reality-Systeme mit 27 Prozent auf den fünften Platz, gefolgt von iOS und Android mit ebenfalls jeweils 27 Prozent.

Cloud-Gaming-Plattformen wie Google Stadia und PlayStation Now scheinen keine große Beachtung zu finden. Sie erhielten 6 bzw. 4 Prozent der Stimmen. Auch Projekt xCloud, das mit dem Xbox Game Pass beflügelt werden soll, kommt nur auf 8 Prozent.

Eine weitere interessante Frage bezog sich auf die zukünftigen Projekte und für welche Plattformen diese entwickelt werden. Auch hier liegt die PS5 bei den Konsolen mit 27 Prozent der Stimmen an der Spitze, während die Xbox Series mit 24 Prozent der Stimmen nur knapp dahinter liegt. Der PC nimmt mit 58 Prozent erneut die führende Position ein, während iOS und Android 32 Prozent und 31 Prozent der Stimmen erhielten.

Die VR-Plattformen wurden in einer gesonderten Frage thematisiert. An Oculus Quest sind demnach 52 Prozent der Entwickler interessiert. PlayStation VR kommt auf 28 Prozent der Stimmen, wobei beachtet werden muss, dass bereits ein Nachfolger in der Pipeline ist, zu dem Sony bisher nicht viele Details herausgab. Es folgen Valve Index und HTV Vive.

Die komplette Auswertung der Umfrage, die ihr hier öffnet könnt, bietet viele weitere Details. So wurde beispielsweise hinterfragt, auf welchen Plattformen die Entwickler Geld verdienen und wie sie ihre wöchentliche Arbeitszeit einschätzen.

