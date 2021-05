Fall Guys Ultimate Knockout: Update 4.5 mit Crossplay und mehr erscheint heute

"Fall Guys: Ultimate Knockout" bekommt eine Crossplay-Unterstützung spendiert.

Weiter geht es am heutigen Donnerstag mit der Unterstützung des etwas anderen Battle-Royal-Titels „Fall Guys: Ultimate Knockout“.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Mediatonic bekannt gaben, wird „Fall Guys: Ultimate Knockout“ heute mit dem umfangreichen Update auf die Version 4.5 bedacht. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört sicherlich die Unterstützung des Crossplay-Features, mit dem es Spielern auf dem PC und der PlayStation 4 ermöglicht wird, miteinander zu spielen beziehungsweise gegeneinander anzutreten. Cross-Plattform-Parties werden allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Auch an der spielerischen Abwechslung wird weiter gefeilt. Zum einen bekommt „Fall Guys: Ultimate Knockout“ mit „Slimescraper“ und „Button Bashers“ zwei neue Runden spendiert. Hinzukommen 55 zusätzliche Variationen für zwölf Runden sowie eine verbesserte Latenz beim Greifen von Objekten. Ein Ingame-Icon verdeutlicht euch zudem, wie es um eure aktuelle Verbindungsqualität bestellt ist.

Zum Thema: Fall Guys: Launch-Trailer zu Season 4 – die neuen Level & Funktionen vorgestellt

Um für einen fairen Wettbewerb zu sorgen und Cheatern beziehungsweise Betrügern einen Riegel vorzuschieben, implementieren die Entwickler von Mediatonic im Zuge des Updates 4.5 zudem eine neue Meldefunktion, mit der ihr Spieler, die sich auf unfaire Art und Weise einen Vorteil verschaffen, melden könnt. Abschließend werden kleinere visuelle Verbesserungen, technische Optimierungen und diverse Bugfixes versprochen.

Den kompletten Changelog zum umfangreichen „Fall Guys: Ultimate Knockout“-Update auf die Version 4.5 findet ihr hier. Der Battle-Royal-Titel ist für den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich und kann dank der Abwärtskompatibilität der PS5 auch auf Sonys neuer Konsole gespielt werden. Zudem wird aktuell an Umsetzungen für weitere Plattformen wie die Xbox-Systeme gearbeitet, die zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

🚨 Season 4.5 (Dave) is coming out tomorrow 🚨

🔥 Here’s a BIG LIST of patch notes 🔥

To start with… we have 2 new rounds!

– The Slimescraper (A sequel to Slimb Climb) 👀

– Button Bashers (Players are split into 1v1 duelling pairs. Best beans go through) 👀 pic.twitter.com/j044J0Elli

— Fall Guys 🤖 DAY OF THE DAVE 🤖 (@FallGuysGame) May 12, 2021