Subnautica Below Zero: Das Unterwasser-Abenteuer ist ab sofort erhältlich – Launch-Trailer

Das Unterwasser-Abenteuer "Subnautica: Below Zero" ist ab sofort für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch, den PC und Mac erhältlich. Ein Launch-Trailer stimmt auf das Abenteuer ein.

Am gestrigen Freitag haben die zuständigen Entwickler von Unknown World Entertainments das Unterwasser-Abenteuer „Subnautica: Below Zero“ für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch, den PC und Mac veröffentlicht. Mit einem Launch-Trailer gewährt man uns noch einmal einen Blick in das neue Kapitel des „Subnautica“-Universums. Wer bereits die PlayStation 4- oder die Xbox One-Version von „Subnautica“ besitzt, erhält ein kostenloses Upgrade auf die entsprechende Next-Gen-Fassung, die zeitgleich zum neuen Teil veröffentlicht wurde.

Überleben im Eis

Nach den Ereignissen von „Subnautica“ kehren die Spieler auf den Planeten 4546B zurück und versuchen in den eisigen Biomen des fremden Planeten zu überleben. Dafür müssen die Spieler Werkzeuge herstellen und nach Vorräten suchen, während sie die Geheimnisse des Planeten aufdecken. Eine Vielzahl neuer Herausforderungen sollen mit neuen Hilfsmitteln wie dem Seatruck und dem Snowfox gemeistert werden. Die Alterra-Basen werden mehr Abwechslung bieten, wobei man auch zahlreiche weitere Verbesserungen am Spiel vorgenommen hat.

Mehr zum Thema: Subnautica Below Zero – Neuer Trailer zeigt Spielszenen aus der PS5-Version

Ted Gill, der Präsident von Unknown World Entertainment, sagte im Rahmen einer Pressemeldung: „Wir möchten uns bei allen Spielern bedanken, die uns seit Subnautica und den Early-Access-Tagen von Below Zero begleitet haben, dass sie dieses Franchise zu einem Erfolg gemacht und dazu beigetragen haben, dass Below Zero zu dem geworden ist, was es heute ist. Below Zero ist während des Entwicklungsprozesses immens gewachsen und neue Spieler werden eine unglaubliche Welt zum Erkunden vorfinden, die für alte wie neue Spieler gleichermaßen voller Überraschungen ist.“

Hier ist der offizielle Launch-Trailer zu „Subnautica: Below Zero“:

