Guilty Gear Strive: Arc System Works enthüllt den Story-Trailer und die englischen Sprecher

Am vergangenen Wochenende hatten die zuständigen Entwickler von Arc System Works die zweite offene Beta zu dem in wenigen Wochen erscheinenden Kampfspiel „Guilty Gear: Strive“ veranstaltet. Bereits im Rahmen des öffentlichen Tests konnten die Spieler auf Wunsch einen Eindruck von den englischen Sprechern erhalten, die die zahlreichen Kämpfer vertonen.

Eine Vielzahl an Stimmen

Nun haben die Verantwortlichen auch die verschiedenen Sprecher noch einmal in einer Übersicht für euch zusammengefasst. Folgende Stimmen sind enthalten:

David Forseth als Sol Badguy

Matthew Mercer als Zato=1

Ed Bosco als Chipp Zanuff

Evan Michael Lee als Nagoriyuki

Kae Min als Anji Mito

Jamieson Price als Leo Whitefang

Sean Chiplock als Ky Kiske

Armen Taylor als Potemkin

Alexander Gross als Axl Low

Anthony Alabi als Vernon

Kaiji Tang als Faust

Eden Riegel als May

Amber Lee Connors als I-No

Tara Platt als Millia Rage

Lilimar als Giovanna

Laura Stahl als Ramlethal Valentine

Derek Stephan Prince als Asuka

Richard Epcar als Gabriel

Nicole Tompkins als Aria

Sarah Williams als Erica

Steve Barr als Goldlewis

Darüber hinaus hat Arc System Works auch einen neuen Trailer veröffentlicht, der bereits einen Einblick in die Geschichte gewährt, die auch in „Guilty Gear: Strive“ einmal mehr beeindruckend inszeniert werden soll. Die Charaktere werden einmal mehr ihren Idealen folgen und sich in einem epischen Kampf gegenüberstehen.

„Guilty Gear: Strive“ erscheint am 11. Juni 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4 und den PC (via Steam). Wer sich beim Kauf für die Digital Deluxe oder die Ultimate Edition entscheidet, darf bereits am 8. Juni 2021 loslegen. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken:

