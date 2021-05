Song of Horror: Mit Launch-Trailer für PS4 veröffentlicht

"Song of Horror" wurde heute für die PS4 veröffentlicht, was mit einem Launch-Trailer gefeiert wird. Für rund 40 Euro könnt ihr zuschlagen.

In "Song of Horror" bekommt ihr es mit der Präsenz zu tun.

Der Publisher Raiser Games und der Entwickler Protocol Games erinnern mit einem Launch-Trailer an die Veröffentlichung des Survival-Horror-Games „Song of Horror“. Der Titel, der seit 2020 auf dem PC verweilt, erreichte heute die PS4. Die Version für die Xbox One befindet sich in der Zertifizierung.

Kaufen könnt ihr „Song of Horror“ im PlayStation Store für 39,99 Euro.

In „Song of Horror“ bekommt ihr es mit der „Präsenz“ zu tun, die von einer künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Sie sorgt dafür, dass sich die Bedrohung dynamisch eurer Vorgehensweise anpasst.

Verschiedene Schauplätze und Charaktere

In den Fokus des Geschehens von „Song of Horror“ rückt der Charakter Daniel Noyer, den ihr allerdings nicht die ganze Zeit spielt. Der Horror-Titel erstreckt sich über mehrere Kapitel, die auf verschiedene Schauplätze aufgeteilt sind und euch immer näher an die Quelle des Mysteriums bringen. Die weiteren Charaktere, in deren Rolle ihr schlüpfen könnt, sind auf unterschiedliche Art und Weise mit Daniel Noyer verbunden.

„Jeder Charakter ist anders und bringt seine einzigartige Sichtweise in die Untersuchung ein, so dass er Hinweise und Gegenstände unterschiedlich behandeln kann. Ihre Handlungen und Entscheidungen werden die Welt prägen: Einige von ihnen werden mehr oder weniger über bestimmte Aspekte der Geschichte wissen, andere sind effektiver gegen übernatürliche Erscheinungen“, so die Macher.

Im Spielverlauf ist zu beachten, dass alle Charaktere sterben können, wenn die Präsenz sie erreicht, wobei der Tod endgültig ist. Wenn einer der Charaktere das Zeitliche segnet, müsst ihr die Geschichte mit einem anderen Charakter aufgreifen und die Untersuchung fortsetzen.

Die PC-Version von „Song of Horror“ konnte im vergangenen Jahr durchaus punkten. Auf Metacritic kommt sie basierend auf 26 Reviews auf einen Score von 74.

TSA schrieb damals beispielsweise: „Song of Horror ist eines der besten Indie-Horrorspiele, die es gibt. Indem es die Schlüsselaspekte von Genre-Klassikern wie Silent Hill und Resident Evil aufgreift und diese mit einem enzyklopädischen Wissen über das Genre in anderen Medien kombiniert, geht Song of Horror wirklich unter die Haut und wird, genau wie die Präsenz, die dunklen Ecken deines Geistes heimsuchen.“

