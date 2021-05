PES 2022: Produzent erwartet Fotorealismus

Bei der Entwicklung von "PES 2022" setzt Konami auf eine andere Engine. Und laut der Einschätzung des zuständigen Produzenten könnt ihr so etwas wie Fotorealismus erwarten.

Grafisch soll der nächste Teil noch eine Schippe obendrauf legen.

In Bezug auf die Verkaufszahlen spielen „FIFA“ und „PES“ zwar längst in unterschiedlichen Ligen. Doch Konami denkt längst nicht daran, sich dem Platzhirsch geschlagen zu geben. Und nachdem im vergangenen Jahr lediglich ein Season-Update veröffentlicht wurde, möchte das Unternehmen mit „PES 2022“ wieder ein komplett neues Spiel auf die Beine stellen.

Unreal Engine soll es richten

Die Pause nutzte der Publisher und Entwickler, um die Basis von Grund auf zu verändern. Statt der Fox Engine kommt in „PES 2022“ die Unreal Engine zum Einsatz. Und Seitaro Kimura, der Produzent der Serie, sprach in einem Interview mit dem Play Magazine sogar von einer Performance, die fotorealistische Spielszenen auf den Bildschirm zaubert.

,,Ich denke, es ist wichtig, die Aufregung und das Erfolgserlebnis, das Fußball hat, im Spiel zu erleben“, so Kimura, nachdem er gefragt wurde, was ein PS5-Next-Gen-Fußballspiel bieten muss. „Ganz zu schweigen davon, dass man Spiele in Fotorealismus spielen kann… Der Fotorealismus, den wir anstreben, ist genau die Reproduktion der realen Welt selbst.“

Während schon im Vorfeld bekannt war, dass „PES 2022“ die Unreal Engine nutzen wird, ist offen, ob die Unreal Engine 4 oder die Unreal Engine 5 zum Einsatz kommen wird. Sollte es tatsächlich die UE5 sein, könnte die Grafik des Fußballspiels tatsächlich auf einem bisher ungesehenen Niveau sein.

Offiziell angekündigt wurde „PES 2022“ bisher nicht, sodass unklar ist, was sich Konami für den kommenden „FIFA“-Kontrahenten ausgedacht hat. Zahlreiche Updates, die auch im Fall von „PES 2021“ veröffentlicht wurden, könnt ihr jedoch getrost erwarten.

