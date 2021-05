Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown erhält Legendary Pack zum Launch

Das Legendary Pack kann ab morgen gekauft werden.

Morgen erfolgt der Launch von „Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown“ exklusiv für die PlayStation 4. PS Plus-User können den Titel ohne Zusatzkosten laden, denn der Prügler ist ein Bestandteil des PlayStation-Plus-Angebotes für Juni 2021.

Für das Fighting-Game dürfen PS Plus-User dennoch in den Geldbeutel greifen. Denn parallel zum Spiel wird das Legendary-Pack veröffentlicht. Der DLC lässt „Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown“ in einem klassischen Look erstrahlen. Ein Trailer verrät, was euch erwartet.

Items, Charakterkostüme und mehr

Das Legendary Pack ist laut Hersteller eine Hommage „an die reiche Geschichte und Tradition der gesamten Serie“. Enthalten sind zahlreiche Items zur Individualisierung, alternative Charakterkostüme, Zuschauerstempel und neue und klassische Hintergrundmusik.

„Aber unsere Favoriten sind wohl die Benutzeroberfläche und die Charaktermodelle aus dem Original-Virtua Fighter, die wir perfekt nachgebaut haben! Unsere Designer hatten jede Menge Spaß dabei, die alten Modelle für alle 19 spielbaren Charaktere in einem so modernen Spiel nachzubauen – zwei klassische Modelle je Charakter, einschließlich aller neuen Charaktere aus späteren Teilen“, so Seiji Aoki, Chief Producer bei Sega.

Mehr zu Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown:

Für „Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown“ ansich gilt: Die grundlegenden Gameplaysysteme aus dem klassischen „Virtua Fighter 5“ blieben zwar größtenteils unberührt. Aber die Entwickler wollten nicht, dass Ultimate Showdown sich wie das Revival eines Retro-Spiels anfühlt. Jede Änderung, die vorgenommen wurde, dient laut Hersteller dem Ziel, die Reihe für eine neue Generation in die Gegenwart zu bringen. Den kompletten Blogeintrag lest ihr hier.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Virtua Fighter 5: Final Showdown