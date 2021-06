Far Cry 6: Richard ist ein Tollpatsch und baut Waffen – Videoserie gestartet

Zu "Far Cry 6" wurden ein paar Videos veröffentlicht, die euch in Live-Action-Manier den Waffenbau näherbringen sollen.

Ab Oktober könnt ihr euch in den neuen Shooter stürzen.

Ubisoft hat zu „Far Cry 6“ eine kleine Videoserie gestartet. Aussagekräftige Spielszenen bekommt ihr zwar nicht zu Gesicht. Allerdings stellt Richard darin einige der improvisierten Waffen vor, auf die ihr in „Far Cry 6“ trefft.

„Richard ist ein Tollpatsch. Das hält ihn aber nicht davon ab, dir die Impro-Philosophie zu lehren. Aber bitte nicht zu Hause nachmachen“, so Ubisoft zu den unten eingebetteten Promovideos.

Ein Hauch Kuba

„Far Cry 6“ versetzt euch nach Yara, einem in der Zeit eingefrorenen Tropenparadies, das aufgrund der internationalen Sanktionen irgendwo in den 50er Jahren hängengeblieben ist. In diesem Setting trefft ihr auf den Diktator Antón Castillo, der seine Nation mit allen Mitteln zu ihrem früheren Ruhm zurückführen möchte. Gleichzeitig ist er bestrebt, seinen Sohn Diego in seine blutigen Fußstapfen treten zu lassen.

Ihr selbst spielt Dani Rojas, der ein Teil der Widerstandsbewegung gegen Yaras diktatorischen Präsidenten ist. In „Far Cry 6“ könnt ihr einmal mehr zwischen einer männlichen und weiblichen Spielfigur wählen, die ihr individuell anpassen dürft.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6:

Auch der offizielle Release-Termin von „Far Cry 6“ steht fest. Käufer des Shooters können ab dem 7. Oktober 2021 loslegen. Die Entwicklung erfolgt für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Stadia und Luna. Vorbestellungen sind unter anderem bei Amazon möglich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6