Far Cry 6: Kritische politische Themen sollen sensibel behandelt werden

"Far Cry 6" erscheint im Oktober 2021.

Da in den vergangenen Tagen mitunter hitzig über die Geschichte des kommenden Shooters „Far Cry 6“ diskutiert wurde, griffen die Entwickler von Ubisoft das Thema im Rahmen eines aktuellen Info-Updates noch einmal auf.

In diesem wies der Narrative-Director Navid Khavari darauf hin, dass die Handlung von „Far Cry 6“ durchaus politische Themen aufgreift und versucht, die politische Komplexität einer modernen, gegenwärtigen Revolution in einem fiktiven Kontext einzufangen. Unter dem Strich ging es den Entwicklern darum, eine spannende und mitreißende Geschichte zu erzählen, ohne Angst davor zu haben, kritische Fragen zu politischen Entwicklungen zu stellen.

Die Geschichte über eine moderne Revolution

„Eine Geschichte über eine moderne Revolution muss sein. In Far Cry 6 gibt es harte, relevante Diskussionen über die Bedingungen, die zum Aufstieg des Faschismus in einer Nation führen, die Kosten des Imperialismus, Zwangsarbeit, die Notwendigkeit freier und fairer Wahlen, LGBTQ+-Rechte und mehr im Kontext von Yara, einer fiktiven Insel in der Karibik“, führte Khavari aus.

„Mein Ziel war es, unser Team zu befähigen, in der Geschichte, die wir erzählten, furchtlos zu sein, und wir haben in den letzten fünf Jahren unglaublich hart daran gearbeitet. Wir haben auch versucht, sehr vorsichtig mit unseren Inspirationen umzugehen, zu denen Kuba, aber auch andere Länder auf der ganzen Welt gehören, die in ihrer Geschichte politische Revolutionen erlebt haben.“

Kritische Themen sollen sensibel behandelt werden

Khavari weiter: „Bei unserem Ansatz haben wir darauf geachtet, Schöpfer und Mitarbeiter für unser Team zu suchen, die persönlich über die Geschichte und Kulturen der Regionen sprechen können, von denen wir uns inspirieren ließen. Wir haben auch Experten und Berater hinzugezogen, die die Spielgeschichte im Laufe des Projekts mehrmals untersucht haben, um sicherzustellen, dass sie mit Sensibilität erzählt wird. Es liegt nicht an mir zu entscheiden, ob wir erfolgreich waren, aber ich kann sagen, dass wir es absolut versucht haben.“

„Far Cry 6“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die PlayStation 5 sowie die beiden Streaming-Plattformen Stadia und Luna in Entwicklung. Erscheinen wird der neue Shooter aus dem Hause Ubisoft hierzulande am 7. Oktober 2021.

