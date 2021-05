Far Cry 6: Mehr Waffen als je zuvor, mit Macarena und Motorradmotoren

Die Waffen in "Far Cry 6" bieten nicht nur eine besondere Quantität. Auch kommen im neusten Shooter recht seltsame Wummen zum Einsatz und "Macarena" wird euch quälen.

Ab Oktober könnt ihr euch in den neuen Shooter stürzen.

In der vergangenen Woche wurden nicht nur erste Gameplay-Szenen aus dem kommenden „Far Cry 6“ veröffentlicht. Auch gaben die Entwickler zahlreiche Informationen zum neusten Ubisoft-Shooter heraus. So wird „Far Cry 6“ die größte Anzahl an Waffen innerhalb der Serie bieten. Und viele der Wummen sind recht seltsam.

Minigun aus Motorradmotor gebaut

Die Anzahl und Auswahl der Waffen liege an der Resolver-Philosophie des Spiels, bei der Guerilla-Kämpfer alle verfügbaren Ressourcen nutzen, um zu bekommen, was sie brauchen. Im Fall von „Far Cry 6“ kommen dabei einige „sehr seltsame Waffen“ heraus.

Zum Einsatz kommt beispielsweise die El Pequeno, eine Minigun, die aus einem Motorradmotor gebaut wurde. Supremos sind wiederum Superwaffen, die nur in einem Rucksack getragen und in dieser Kombination eingesetzt werden können.

Ebenfalls erwähnenswert ist eine CD-werfende Waffe, die aus einem CD-Player gebaut wurde und „Macarena“ von Los Del Río spielt. Aus irgendeinem Grund, der vielleicht in „Far Cry 6“ aufgeklärt wird, ist es der einzige Titel, den die Disks offenbaren.

Neben den Waffen sind auch die Fahrzeuge anpassbar. Zudem erinnert der neue Teil laut IGN an den „Far Cry“-Spielstil, mit mehreren Wegen in (und aus) gefährliche(n) Orte(n) und mehr Optionen für Stealth und Kampf. Umfangreiche Einblicke liefert das Gameplay, das in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6:

Ebenfalls erwähnt wurde vor einigen Tagen der offizielle Release-Termin von „Far Cry 6“. Käufer des Shooters können ab dem 7. Oktober 2021 loslegen. Die Entwicklung erfolgt für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Stadia und Luna. Vorbestellungen sind unter anderem bei Amazon möglich.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6