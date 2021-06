Square Enix Presents: E3-Show samt Programmplan angekündigt – Babylon’s Fall und mehr

Square Enix hat angekündigt, dass am 13. Juni ein eigenes E3 2021-Event unter dem Label "Square Enix Presents" veranstaltet wird. Der Programmplan steht bereits fest.

"Babylon's Fall" wird auf der E3 2021 zu sehen sein.

Square Enix hat die Sommerausgabe von Square Enix Presents angekündigt. Dabei handelt es sich um eine digitale Show des Unternehmens, die im Zuge der E3 2021 Weltpremieren, Ankündigungen neuer Spiele, Updates und Neuigkeiten umfassen soll.

Die Show wird am 13. Juni um 21:15 Uhr als Keynote während der komplett digitalen E3 2021 ausgestrahlt und kann auf den offiziellen Kanälen von Square Enix auf Twitch und YouTube angesehen werden.

Programmplan zur E3-Ausgabe von Square Enix Presents:

Die Weltpremiere eines neuen Spiels von Eidos-Montréal

Neuigkeiten zu Babylon’s Fall

Details zur Marvels Avenger’s Black Panther Erweiterung „Krieg um Wakanda“ und Updates zu bevorstehenden Events im Spiel

Ein Einblick in „Life is Strange: True Colors“ und ein erster Blick auf die „Life is Strange: Remastered Collection“

„Babylon’s Fall“ befindet sich seit einiger Zeit für PS4 und PC in der Entwicklung. Während Details weiter auf sich warten lassen, wurde in der Steam-Datenbank eine Liste zu einem Closed-Beta-Test entdeckt. Es scheint also, dass sich Square Enix auf etwas vorbereitet.

Der neue Titel von Eidos Montreal könnte wiederum der „Guardians of the Galaxy“-Titel sein, den Jeff Grubb vor kurzem ansprach.

Die E3 2021 hat natürlich noch mehr zu bieten. Dazu zählen die Showcases von Ubisoft, Bethesda, Capcom und vielen weiteren Unternehmen. Die Eröffnung der digitalen Messe erfolgt am Samstag. Den Programmplan der E3 2021 könnt ihr euch hier anschauen.

