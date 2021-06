E3 2021: Zeitplan für Konferenzen enthüllt – Ubisoft, Bethesda, Capcom und mehr

Die E3 findet in diesem Jahr digital statt.

Die Entertainment Software Association hat den offiziellen Zeitplan für die E3 2021 veröffentlicht. Neben einer Pre-Show könnt ihr euch am Eröffnungstag die Konferenzen von Ubisoft und Gearbox Entertainment anschauen. Einen Tag später sind Xbox und Bethesda Games an der Reihe.

Es folgen die Präsentation von Square Enix, die PC Gaming Show und die Future Games Show. Bestätigt wurden außerdem Auftritte von Warner Bros. Games, Turtle Rock Studios‘ „Back4Blood“ und 24 Entertainment.

Am 14. Juni werden Pressekonferenzen von „mehreren Indie-Entwicklern“ und Präsentationen von Take Two Interactive, Mythical Games, Freedom Games, Razer und Capcom übertragen. Interessanterweise sind auch Verizon und Intellivision mit dabei. Am 15. Juni ist Nintendos E3 Direct-Präsentation das Highlight des Tages. Die offizielle Award-Vergabe bildet den Abschluss.

Terminplan der E3 2021

Samstag, 12. Juni (Pre-Show beginnt um 19 Uhr)

Die E3 2021 beginnt mit Pressekonferenzen von Ubisoft (21 Uhr) und Gearbox Entertainment sowie einer Session mit GamesBeat.

Sonntag, 13. Juni (Pre-Show beginnt um 17:45 Uhr)

Microsofts Xbox & Bethesda Games Showcase startet um 19 Uhr.

Es folgen die Präsentation von Square Enix (21:15 Uhr), die PC Gaming Show und die Future Games Show.

Warner Bros. Games und Back 4 Blood sowie 24 Entertainment werden ebenfalls zu sehen sein.

Montag, 14. Juni (Pre-Show beginnt um 17 Uhr)

Neben Pressekonferenzen von mehreren Indie-Entwicklern finden im Laufe des Tages Präsentationen von Take-Two Interactive, Mythical Games, Freedom Games, Razer und Capcom statt.

Verizon und Intellivision werden ebenfalls anwesend sein, zusammen mit einer Session mit VENN.

Dienstag, 15. Juni (Pre-Show beginnt um 17 Uhr)

Der letzte Tag der E3 umfasst Nintendos Nintendo Direct und Nintendo Treehouse: Live-Programm ab 18 Uhr.

Bandai Namco, Yooreka Games und GameSpot werden ebenfalls Veranstaltungen abhalten.

Die Übertragung wird mit der offiziellen E3 2021 Awards Show abgerundet.

Anschauen könnt ihr euch die Übertragungen auf Twitch, YouTube, Twitter und Facebook. Die wichtigsten Ankündigungen findet ihr im Zuge der E3 2021 auch in unserem News-Stream.

