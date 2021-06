God of War Ragnarok: Autorin bekommt wegen der Verschiebung Hate-Nachrichten

Wegen der Verschiebung von "God of War Ragnarok" musste sich eine Autorin des Santa Monica Studios mit mehreren Hassnachrichten auseinandersetzen. Der Kreativdirektor Cory Barlog bezog dazu jetzt Stellung und übernimmt dafür die Verantwortung. Weil er diese Entscheidung getroffen habe, sollen die Leute ihren Frust an ihm auslassen und nicht an seinem Team.