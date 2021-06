Rust Console Edition: Update 1.03 kommt und erste Details zum Patch 1.04

Die "Rust Console Edition" erhält den Patch 1.03. Was sich damit ändert, verrät eine erste Übersicht. Auch das Update 1.04 befindet sich bereits in der Planung.

Die "Rust Console Edition" kam mit reichlich Problemen auf den Markt.

Die „Rust Console Edition“ wurde mit einem Patch auf die Version 1.03 angehoben, was zumindest für die Xbox-Konsolen gilt. PlayStation-Spieler müssen sich etwas länger gedulden. Für sie soll das Update „so schnell wie möglich folgen“.

Das Update 1.03 für die „Rust Console Edition“ widmet sich den folgenden Problemen:

Zufällige 5-Sekunden-Freezes wurden behoben

Probleme mit dem Teamsystem wurden behoben

Leitern sind nun wieder kletterbar

Spieler werden den Stein und die Fackel beim Spawn nicht mehr verpassen

Die Verteilung der Spawn-Punkte wurde verbessert

Spieler, denen Deluxe/Ultimate-Skin-Packs fehlen, sollten diese nach dem Patch im Inventar haben

Das Problem mit den unsichtbaren Skins wurde behoben

Mehrere Absturzbehebungen

Das Fallen durch den Boden beim Spawnpunkt sollte nicht mehr passieren

Die „Rust Console Edition“ kam mit allerlei Problemen auf den Markt. Allerdings sind die Entwickler bestrebt, sie schnellstmöglich aus dem Spiel zu verbannen.

„Wir nehmen die Rust Console Edition sehr ernst, da dies eines der größten Projekte bis zu diesem Zeitpunkt ist, nicht nur in Bezug auf die Komplexität, sondern auch auf die Anzahl der Spieler“, heißt es in einem Statement auf der offiziellen Seite. „Daher wollen wir natürlich die Erwartungen aller erfüllen und wir werden weiterhin hart arbeiten, um sicherzustellen, dass das Spiel sein volles Potenzial auf den Konsolen erreicht.“

Das Hauptaugenmerk der Entwickler liegt laut der eigenen Angabe nach wie vor auf der Performance und Stabilität. „Und auch wenn einige Spieler von einigen Problemen nicht betroffen sind und so schnell wie möglich weitere Inhalte sehen wollen, müssen wir an das große Ganze denken und sicherstellen, dass jeder, der an uns glaubt und die Rust Console Edition unterstützt, das bestmögliche Spielerlebnis bekommt“, so die weiteren Worte.

Erste Details zum Update 1.04

Mit dem Update 1.04 sollen weitere Probleme behoben und der Skin Store in das Spiel gebracht werden. Der Store sollte schon am ersten Tag ein Teil des Titels sein. Allerdings kam es zur Entfernung, da er großteils nicht wie vorgesehen funktioniert hatte.

Der Skinshop erfordert laut der Angabe der Entwickler noch ein bisschen mehr Arbeit und man habe ein Subteam, das daran werkelt, während der Großteil des Teams sich auf die Verbesserung der Performance des Spiels konzentriert.

+++ Rust: Survival-Titel ab sofort für die Konsolen erhältlich +++

„Was die Preise für die Skins und einige der Designs angeht, werden wir sie bald in einem weiteren Blog-Post enthüllen, damit die Spieler eine allgemeine Vorstellung davon haben, wie der Skin-Shop aussehen und wie die Skin-Rotation in unserer Version des Spiels funktionieren wird“, so die Macher auf der offiziellen Seite.

