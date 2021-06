Prince of Persia Remake: Kein Auftritt beim nächsten Ubisoft Forward-Event

Nachdem Ubisoft sein Action-Adventure "Prince of Persia: The Sands of Time Remake" zuletzt auf unbestimmte Zeit verschoben hatte, werden Fans noch länger auf neue Infos warten müssen. Der Titel ist nicht Teil der nächsten Ubisoft Forward.

"Prince of Persia: The Sands of Time Remake" erscheint unter anderem für die PS4.

Bereits vor einiger Zeit kündigte Ubisoft für diese Woche eine weiteres Ausgabe seines Ubisoft Forward-Events an. Ein kommendes Spiel des Unternehmens, das im Rahmen der Präsentation keinen Auftritt haben wird, ist das Remake des PS2-Hits „Prince of Persia: The Sands of Time“.

Prince of Persia Remake: Release voraussichtlich erst 2022

Dies bestätigten die verantwortlichen Entwickler in einer aktuellen Nachricht auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels. Darin verweisen die Macher zunächst auf die bevorstehende Ubisoft Forward und bedanken sich bei den Fans für die anhaltende Unterstützung.

Anschließend bestätigen die Verantwortlichen, dass „Prince of Persia: The Sands of Time Remake“ nicht bei dem Event vertreten sein wird. Das Team würde zwar „großartige Fortschritte“ mit den Arbeiten am Game machen, um dieses „nächstes Jahr zu veröffentlichen“, allerdings seien sie gegenwärtig noch nicht bereit, neue Details zum Titel zu enthüllen. Dies solle erst geschehen, wenn die Macher dazu auch wirklich in der Lage seien.

Abschließend bedanken sich die die Entwickler nochmal bei den Fans für ihre „kontinuierliche Unterstützung sowie eurer Geduld mit uns auf unserer Reise“. Das Team freue sich bereits sehr darauf, mehr zum Spiel zu verraten, sobald die Zeit dafür reif sei.

Im Mai 2021 bestätigte Ubisoft, „Prince of Persia: The Sands of Time Remake“ solle noch im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres, also vor April 2022, veröffentlicht werden. Die Neuauflage des Action-Adventure-Klassikers entsteht bei Ubisoft Mumbai und sollte ursprünglich bereits Anfang 2021 im Handel erscheinen. Letztendlich entschied sich Ubisoft jedoch dazu, dem Titel mehr Zeit zu geben und verschob diesen auf unbestimmte Zeit.

„Prince of Persia: The Sands of Time Remake“ befindet sich für PlayStation 4, Xbox One sowie den PC (via Epic Game Store & Ubisoft Connect) in Entwicklung und hat derzeit keinen Releasetermin.

Freut ihr euch auf „Prince of Persia: The Sands of Time Remake“?

