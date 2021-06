Battlefield 6: Frische Teaser stimmen auf die morgige Enthüllung ein

Am morgigen Mittwoch wird der neueste Ableger der "Battlefield"-Reihe, der unbestätigten Berichten zufolge den Namen "Battlefield 2042" trägt, offiziell enthüllt. Frisch veröffentlichte Teaser stimmen auf die nahende Präsentation ein.

"Battlefield 6" wird diese Woche enthüllt.

Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, wird das neue „Battlefield“, das sich aktuell bei DICE in Entwicklung befindet, am morgigen Mittwoch Nachmittag um 16 Uhr unserer Zeit offiziell enthüllt.

Dann erfahren wir auch, ob der Titel wie zuletzt berichtet den Namen „Battlefield 2042“ tragen wird. Zur Einstimmung auf die nahende Enthüllung tauchten in den Weiten des Web nun die ersten Teaser auf, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Mit den besagten Teasern soll euch die Wartezeit bis zur morgigen Enthüllung des neuen „Battlefield“-Abenteuers ein wenig versüßt werden.

Trägt der neue Titel den Namen Battlefield 2042

Während die Verantwortlichen von Electronic Arts beziehungsweise DICE zum finalen Namen des neuen Shooters noch schweigen, erreichte uns kürzlich ein Leak, dem sich entnehmen ließ, dass das neue „Battlefield“ den Namen „Battlefield 2042“ tragen wird. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher natürlich nicht.

Allerdings tauchten in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder vermeintliche Screenshots zum neuen „Battlefield“ auf, die aus einem Trailer beziehungsweise dem Gameplay an sich stammen sollen und ein Setting in einer nicht allzu fernen Zukunft zeigten. Morgen wissen wir mehr.

Bestätigt wurde bereits, dass das nächste Kapitel der „Battlefield“-Saga für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S veröffentlicht wird.

ALERT: ALL SYSTEMS OFFLINE

> > Attempting to establish connection

> > Loading 10%…loading 20%… pic.twitter.com/pJm2awy8Gn — Xbox (@Xbox) June 7, 2021

