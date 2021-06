Battlefield 6: Finaler Name des nächsten Ablegers durchgesickert?

In dieser Woche werden DICE und Electronic Arts endlich Nägel mit Köpfen machen und den neuesten Ableger der "Battlefield"-Reihe offiziell vorstellen. Kurz vor der Enthüllung des im Herbst erscheinenden Shooters könnte bereits der finale Name durchgesickert sein.

"Battlefield": Der neueste Titel wird in dieser Woche vorgestellt.

Wie kürzlich von offizieller Seite bestätigt wurde, wird das neue „Battlefield“, das sich aktuell bei DICE in der Mache befindet, in dieser Woche endlich enthüllt.

Nachdem der neue Shooter im Zuge der Berichterstattung bisher unter dem Namen „Battlefield 6“ geführt beziehungsweise entsprechend bezeichnet wurde, könnte kurz vor der offiziellen Präsentation der finale Name des Nachfolgers durchgesickert sein. So geht aus einem Leak, der auf Reddit auftauchte, hervor, dass das neue „Battlefield“ unter dem Namen „Battlefield 2042“ ins Rennen geschickt werden soll.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Gänzlich unrealistisch mutete der Name „Battlefield 2042“ nicht an, da in den vergangenen Tagen geleakte Screenshots aus einem internen Trailer bereits darauf hindeuteten, dass uns der nächste Ableger der „Battlefield“-Reihe auf ein Szenario in einer nicht allzu fernen Zukunft setzt.

Zum Thema: Battlefield 6: Gameplay-Screenshots aufgetaucht

Ob die Angaben im besagten Leak den Tatsachen entsprechen, erfahren wir bereits in Kürze. So wird die offizielle Enthüllung des neuen „Battlefield“-Abenteuers am kommenden Mittwoch, den 9. Juni 2021 ab 16 Uhr unserer Zeit über die Bühne gehen.

Dann dürften neben den ersten Details auch der Name des Shooters enthüllt werden. Üben wir uns also noch ein wenig in Geduld. Erscheinen wird das neue „Battlefield“ im Herbst für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042