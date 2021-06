Wasteland 3: The Battle of Steeltown-Erweiterung steht bereit – Der Trailer zum Launch

Unter dem Namen "The Battle of Steeltown" steht ab sofort die neueste Erweiterung zum Rollenspiel "Wasteland 3" bereit. Passend zum Release des Add-ons darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.

"Wasteland 3" ist unter anderem für die PlayStation 4 erhältlich.

Wer die Kampagne von „Wasteland 3“ bereits abgeschlossen haben sollte und auf der Suche nach neuen Inhalten ist, kommt in dieser Woche auf seine Kosten.

Wie die verantwortlichen Entwickler von inXile Entertainment bekannt gaben, steht unter dem Namen „The Battle of Steeltown“ ab sofort nämlich die neueste Download-Erweiterung zu „Wasteland 3“ bereit, die euch in den Südwesten Colorados entführt, wo ihr vor der Aufgabe steht, dem Chaos in einem Industriekomplex auf den Grund zu gehen und dafür zu sorgen, dass der Betrieb wieder reibungslos über die Bühne geht.

Frische Spielmechaniken, taktische Kämpfe und mehr

Ob ihr den Fabrikkomplex von Steeltown alleine oder kooperativ mit einem Freund beziehungsweise einer Freundin erkundet, bleibt euch überlassen. Offiziellen Angaben zufolge wurde das ohnehin schon taktische Kampfsystem von „Wasteland 3“ in „The Battle of Steeltown“ noch einmal aufgewertet und um neue Mechaniken erweitert. Versprochen werden verheerende Angriffsanimationen, stapelnde Statuseffekte, Elementarschilde, Telegraphenangriffe oder nicht tödliche Waffen.

Zum Thema: Wasteland 3: Welcome to Steeltown-Trailer stellt die neue Location vor

„Diese neuen Elemente werden zusammen mit neuen Waffen, Rüstungen und Begegnungen auch in das Basisspiel erweitert, was Wasteland 3 zu einer völlig neuen Erfahrung macht. Je nachdem, wie weit die Spieler bereits fortgeschritten sind, der Kampf und die Ausrüstung werden beim Betreten von Steeltown skaliert, um Level-gemäße Herausforderungen zu gewährleisten“, so die Entwickler weiter.

Anbei der offizielle Trailer zum Launch von „The Battle of Steeltown“. Intern arbeitet inXile Entertainment übrigens schon am zweiten DLC zu „Wasteland 3“. Dieser wird nach dem aktuellen Stand der Dinge irgendwann im Sommer veröffentlicht.

