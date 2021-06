Far Cry 6: Triff den Schurken-Trailer veröffentlicht + Season Pass angekündigt

Während seines Ubisoft Forward-Events enthüllte Ubisoft einige Neuigkeiten zu seinem kommenden Open-World-Ego-Shooter "Far Cry 6". Unter anderem werdet ihr die Kontrolle über einige alte Bösewichte der Reihe wie Vaas übernehmen können.

"Far Cry 6" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Im Rahmen seines aktuellen Ubisoft Forward-Events kündigte das Unternehmen unter anderem Neuigkeiten zu seinem kommenden Open-World-Ego-Shooter „Far Cry 6“ an. Zunächst wurde eine neue Zwischensequenz veröffentlicht, ehe der Season Pass enthüllt wurde. Darin wird es möglich sein, in die virtuelle Haut einiger bekannter Bösewichte der Reihe zu schlüpfen. Die Videos findet ihr wie immer weiter unten im Artikel.

Far Cry 6: Vaas & weitere Bösewichte der Serie kehren im Season Pass zurück

Das erste Video zeigt einen Ausschnitt aus dem Spiel, in dem sich Hauptfigur Dani Rojas und ihre Verbündeten in einem Unterschlupf verstecken. Allerdings wird die Gruppe schnell vom Diktator Antón Castillo und seinen Schergen entdeckt. Er will seinen Sohn Diego zurückholen, der sich bei Dani und ihren Leuten versteckt hat.

Was viele Fans jedoch mehr freuen dürfte, ist die Ankündigung, dass einige Bösewichte der vorherigen „Far Cry“-Games zurückkommen und diesmal sogar spielbar sein werden. Unter dem Motto „Werde zum Schurken“ dürfen wir erstmals die Kontrolle über einige alte bekannte Gesichter des Franchise übernehmen: Spielbar sein werden Vaas („Far Cry 3“), Pagan Min („Far Cry 4“) und Joseph Seed („Far Cry 6“).

Für ihr Comeback werden übrigens die Originaldarsteller der Charaktere zurückkehren und ihre Figuren erneut zum Leben erwecken. Ihr werdet dabei die Geschichten der Antagonisten erleben können und gegen ihre inneren Dämonen kämpfen müssen. Diese Levels selbst sollen sich an Vertretern des Rouge-like-Genres orientieren und eine entsprechend herausfordernde Spielerfahrung bieten.

Der Season Pass wird bereits in der Gold Edition und Ultimate Edition von „Far Cry 6“ enthalten sein und beinhaltet insgesamt die nachfolgenden Inhalte:

DLC Episode 1: „Vaas: Wahnsinn“

DLC Episode 2: „Pagan: Kontrolle“

DLC Episode 3: „Joseph: Kollaps“

Far Cry 3: Blood Dragon***

Outfit: Blood Dragon-Ausrüstungspaket

Zwei Waffen: AJM9 und Kobracon

Fahrzeug: Omega Enforcer

Waffenanhänger: KillStar

Vierbeiner auf Abruf: K-9000

Chibi-Fahrzeug: Blood Dragon Chibi

Zum Thema: Far Cry 6: Entwickler über Third-Person-Perspektive und Überraschungen für das Endgame

„Far Cry 6“ wird am 7. Oktober 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X sowie die zwei Streaming-Plattformen Google Stadia sowie Luna veröffentlicht. Wenn ihr das Spiel für eine der beiden Last-Gen-Konsolen kauft, dürft ihr übrigens kostenlos auf die Next-Gen-Version upgraden.

Freut ihr euch über die Rückkehrer der bekannten Bösewichte in „Far Cry 6“?

