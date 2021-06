PS Store Sale: Deal der Woche mit 35 Prozent Rabatt

Das PSN-Angebot der Woche ist da. Einige Tage lang könnt ihr das neuste Abenteuer von Agent 47 günstiger in euren Besitz bringen.

35 Prozent Rabatt werden versprochen.

Einen großangelegten neuen Sale gibt es in dieser Woche nicht. Allerdings hat Sony im PlayStation Store wie gewohnt das Angebot der Woche freigeschaltet. Diesmal könnt ihr zwei Editions des im Januar veröffentlichten „Hitman 3“ in euren Besitz bringen. Dabei handelt es sich um die Standardversion des Assassinen-Titels und um die etwas kostspieligere Deluxe Edition.

35 Prozent Rabatt

Der Preis der Standardversion von „Hitman 3“ wurde von 69,99 auf 45,49 Euro gesenkt, was einem Rabatt in Höhe von 35 Prozent entspricht. Ein wirkliches Schnäppchen ist es nicht. Denn im regulären Handel gilt dieser Preis für die Disk-Version inzwischen als Standard. Bei Amazon bekommt ihr „Hitman 3“ beispielsweise für 44,99 Euro.

Die Deluxe Edition von „Hitman 3“ kostet im PlayStation Store momentan 58,49 statt 89,99 Euro. Auch bei diesem Deal beträgt der Rabatt 35 Prozent. Hier kann Amazon nicht mithalten. Während die Deluxe Edition für die PS5 mit rund 68 Euro zu Buche schlägt, sind es im Fall der PS4-Version sogar die 89,99 Euro der UVP. Nachfolgend haben wir die Produkteinträge im PlayStation Store verlinkt:

Hitman 3 im PlayStation Store:

Das Deal of the Week-Angebot gilt bis zum 24. Juni 2021. Da es bei den Wochenangeboten stets zu Überschneidungen kommt, könnt ihr noch einige weitere Stunden das Angebot der vergangenen Woche in Anspruch nehmen, bei dem es sich um die „UFC 4 Deluxe Edition“ handelt. Der Preis wurde temporär von 79,99 auf 39,99 Euro gesenkt.

Im PlayStation Store warten viele weitere Angebote auf euch. Aktuell befinden sich mehr als 1.600 Spiele und Erweiterungen im Sale. Die komplette Übersicht mit allen laufenden Deals findet ihr in dieser PSN-Kategorie.

Auch die PlayStation Plus-Spiele für Juni 2021 wurden bereits freigeschaltet. Um welche drei Games es sich handelt, erfahrt ihr in dieser Meldung. Die PS Now-Spiele für Juni 2021 sind in dieser Meldung aufgelistet.

